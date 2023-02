Phải đảm bảo nguồn cung điện, xăng dầu, than, không được để thiếu hụt, đứt gãy

Tại buổi làm việc giữa Bộ Công thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với 3 tập đoàn năng lượng EVN, PVN và TKV trong ngày 21.2, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các tập đoàn này, trong mọi tình huống phải bảo đảm đủ nguồn cung điện, xăng dầu, than không được để thiếu hụt, đứt gãy kể cả việc thiếu hụt, đứt gãy cục bộ.

TKV lãi đậm, EVN lỗ nặng

Theo Bộ Công thương, buổi làm việc tập trung thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cũng như tăng cường hợp tác giữa 3 tập đoàn này. Báo cáo tại hội nghị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, trong khi PVN và TKV đều có tăng trưởng thì EVN lại gặp nhiều khó khăn, đang bị thua lỗ nặng.

Bộ Công thương yêu cầu EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn cho nhu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân, không để thiết hụt, đứt gãy trong bối cảnh EVN gặp rất nhiều khó khăn ĐÌNH HOÀNG

PVN hoàn thành tất cả chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh năm 2022 ở 5 lĩnh vực và tăng trưởng cao so với năm 2021. Cụ thể, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 16,97 triệu tấn, tăng 26% so với năm 2021. Sản lượng khai thác dầu đạt 10,84 triệu tấn, tương đương với năm 2021. Đặc biệt, PVN hoàn thành đưa vào vận hành 5 mỏ, công trình dầu khí (nhiều hơn 1 công trình so với kế hoạch) đều sớm hơn so với kế hoạch từ 15 ngày đến 2 tháng.

Trong tháng 1.2023, PVN triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, thông suốt ở mọi đơn vị, công trình, nhà máy, giàn khoan và đạt sản lượng khai thác dầu khoảng 880.000 tấn tấn, vượt 11,2% kế hoạch tháng.

Năm 2022, TKV có sản lượng than sạch thành phẩm đạt 42,2 triệu tấn, bằng 108,6% kế hoạch năm và bằng 102,8% so với thực hiện năm 2021. Theo đó, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 165.900 tỉ đồng, đạt 126% kế hoạch và bằng 119% so với thực hiện năm 2021. TKV dự kiến đạt lợi nhuận khoảng 8.100 tỉ đồng, tăng 2,7 lần so với kế hoạch và nộp ngân sách khoảng 21.350 tỉ đồng, tăng 3.450 tỉ đồng so với kế hoạch.

Còn theo báo cáo của EVN, năm 2022, tập đoàn này có sản lượng điện thương phẩm của EVN đạt 242,7 tỉ kWh, tăng 7,73% so với năm 2021. Tổn thất điện năng toàn tập đoàn là 6,25%, giảm 0,2% so với năm 2021. Độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, trong đó chỉ số SAIDI giảm còn 267 phút, giảm 52 phút so với năm 2021.

Nhưng theo các thông tin công bố cuối năm 2022, EVN đang đối mặt với nhiều khó khăn, do giá nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao trong khi giá điện không tăng trong nhiều năm nay khiến tập đoàn này đang bị thua lỗ nặng. Chỉ tính riêng năm 2022, EVN đã lỗ trên 31.000 tỉ đồng.

Các tập đoàn phải chia sẻ trách nhiệm chân thành, thực chất

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN, PVN, TKV nêu cao tinh thần tất cả vì mục tiêu chung để tăng cường phối hợp, giải quyết kịp thời và hiệu quả khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong việc hợp tác tiêu thụ sản phẩm của nhau.

Các tập đoàn thực hiện minh bạch, hiệu quả hợp đồng đã ký kết cùng đồng hành phát triển, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trên cơ sở hài hòa lợi ích và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, các tập đoàn tập trung giải pháp để tăng năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, giải quyết tốt mối quan hệ giữa giá nguyên, nhiên liệu đầu vào với giá sản phẩm đầu ra phù hợp với quy luật thị trường và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Nguyễn Hồng Diên cũng đặt ra yêu cầu cho lãnh đạo các tập đoàn, trong mọi tình huống phải bảo đảm đủ nguồn cung về năng lượng (than, điện, xăng dầu), phục vụ phát triển kinh tế đất nước và sinh hoạt của người dân, không được để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, kể cả việc thiếu hụt, đứt gãy cục bộ. Mỗi tập đoàn cần tập trung rà soát, đánh giá những vấn đề còn tồn đọng thuộc thẩm quyền, hoặc của Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để đề xuất lãnh đạo hai cơ quan kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Thị trường xăng dầu sau một thời gian dài thiếu hụt cục bộ đã tạm thời ổn định trở lại NGỌC THẮNG

Bộ trưởng Bộ Công thương lưu ý, trong quá trình hoạt động các tập đoàn cần có sự phối hợp, chia sẻ trách nhiệm với nhau một cách chân thành, thực chất; đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo, khuyến nghị của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Các tập đoàn cần đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, tối ưu hóa dòng tiền, vận hành tối đa hiệu quả các công trình, dự án có tiềm năng; tích cực triển khai các hoạt động hợp tác, tìm kiếm đối tác, bạn hàng khi Việt Nam là thành viên trong nhiều hiệp định thương mại tự do đã có ký kết.

Ông Diên đề nghị, các tập đoàn từ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tiễn chủ động phát hiện những bất cập, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật có liên quan; đối với những việc khó, cần mạnh dạn đề xuất cơ chế thí điểm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cho biết đối với những khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn năng lượng, thời gian qua, Bộ Công thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có những cơ chế phối hợp, cùng nhau giải quyết. Bộ và ủy ban đã phối hợp khá nhịp nhàng nhưng vẫn còn sự chậm trễ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh khẳng định, sau buổi làm việc, hai bên sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gỡ và làm việc hơn nữa để đưa ra những cơ chế, chính sách tốt hơn cho các doanh nghiệp ngành năng lượng.