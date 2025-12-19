Phải khai thác hết nguồn lực nhà trường, thiếu mới được liên kết

Chiều 18.12, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi thông tin với báo chí về nhiều vấn đề giáo dục đang được quan tâm, đặc biệt là nội dung liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

G IÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG KHÔNG ĐẢM NHẬN ĐƯỢC THÌ MỚI LIÊN KẾT

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, nói: "Ở đây không có môn tự nguyện", "không có môn liên kết" mà là "phương thức để hiệu trưởng tổ chức các hoạt động trong nhà trường".

Theo ông Hồ Tấn Minh, các môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 giúp hình thành năng lực phẩm chất cho học sinh (HS), cụ thể là 10 năng lực, 5 phẩm chất, và các phẩm chất này không chỉ diễn ra ở các môn học mà còn trong các hoạt động giáo dục khác. Ngoài việc thực hiện các tiết học theo kế hoạch của Chương trình GDPT 2018, các trường sẽ sử dụng những tiết học còn lại để triển khai các hoạt động giáo dục bổ trợ, củng cố và phát triển năng lực HS; tổ chức các hoạt động giáo dục khác từ nguồn xã hội hóa nhằm nâng cao năng lực cho HS và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của TP, như giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa đọc…

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trả lời báo chí chiều 18.12 ẢNH: THÚY HẰNG

Ông Minh khẳng định nhà trường, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm tổ chức hết các hoạt động giáo dục để hình thành phẩm chất năng lực, tận dụng hết các nguồn lực của nhà trường, từ giáo viên (GV) chưa đủ tiết, các phòng bộ môn, để tổ chức các hoạt động cho HS, đảm bảo đúng hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Kế đến, theo ông Minh, khi tổ chức liên kết, nhà trường cần gì, còn thiếu nội dung gì, ví dụ như tổ chức dạy tiếng Anh cho HS phát triển năng lực nói, nghe, thì xem GV trong trường có thể đảm nhận được không. Nếu không đảm nhận được thì mới cần hợp đồng với đơn vị bên ngoài tổ chức hoạt động cho các em. Hợp đồng ký bao nhiêu tiết thì nhà trường phải dự toán xem cần bao nhiêu tiền, nguồn tiền của trường có đủ cho hoạt động này không, nếu không thì mới xã hội hóa và nói rõ xã hội hóa bao nhiêu.

Ông Hồ Tấn Minh cho biết thêm Nghị định 24 (Nghị định số 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ) cho phép thủ trưởng được thực hiện liên kết, để tổ chức các hoạt động này.

C Ó HIỆU TRƯỞNG VẪN LÀM SAI

Ông Hồ Tấn Minh nhận định có trường vẫn làm chưa đúng hướng dẫn của Sở GD-ĐT. "Một số hiệu trưởng của chúng tôi chưa thực hiện đúng nguyên tắc này, dẫn tới câu chuyện là hiệu trưởng lấy nguyên chương trình của đơn vị A, đơn vị B, C vào, không đánh giá được nội dung đó mà tổ chức triển khai, thiếu sự công khai", ông Minh cho hay.

Ông Minh cũng nhấn mạnh liên kết trong tổ chức hoạt động giáo dục không phải là ưu tiên, mà phải khai thác triệt để nguồn lực của nhà trường trong việc tổ chức các CLB cho HS như thể dục, âm nhạc… "Không phải liên kết rồi mới tổ chức được", ông nhấn mạnh.

Theo ông Hồ Tấn Minh, các nội dung này tùy tình hình, nhà trường có thể phân công GV chưa đủ định mức tiết dạy, tổ chức dưới dạng CLB không thu phí. Khi đã thực hiện đủ định mức tiết dạy của GV hiện có, nhà trường có trách nhiệm thực hiện khảo sát, tổng hợp nhu cầu của HS và cha mẹ HS trên tinh thần tự nguyện để tổ chức các hoạt động giáo dục theo nhu cầu, sở thích của HS. Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện phù hợp với kế hoạch thời gian chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và điều kiện cụ thể của nhà trường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT khẳng định không chỉ đạo

trường phải liên kết với đơn vị nào Tại buổi thông tin với báo chí chiều 18.12, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định: "Về việc cấp phép, Sở không cấp phép cho đơn vị liên kết. Tất cả các đơn vị liên kết căn cứ vào Nghị định 24 để thực hiện". "Chúng tôi không liên hệ, chúng tôi không có cấp phép, chúng tôi cũng không chỉ đạo là phải liên hệ với bất kỳ một đơn vị nào trong vấn đề này", ông Quốc nói thêm.

"Kế hoạch chương trình nhà trường phải đảm bảo công bằng trong giáo dục, công khai, chất lượng, phải tổ chức trên tinh thần vì HS. Thứ hai là phải tận dụng hết nguồn lực của nhà trường, nguồn lực từ thầy cô giáo, những người chưa đủ tiết, để xây dựng các hoạt động trong nhà trường. Khi nguồn lực trong nhà trường không còn thì hãy xã hội hóa cho các hoạt động này", ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.

"Trên Văn bản 1619 của Sở GD-ĐT về chương trình nhà trường, chúng tôi yêu cầu phải có tối thiểu 2 chương trình để phụ huynh lựa chọn, đảm bảo cho nhu cầu của phụ huynh theo nhu cầu phát triển của con em. Dựa trên sự đăng ký của phụ huynh, trường xếp lớp cho phù hợp, thực hiện thời khóa biểu phù hợp, linh hoạt tổ chức, không phải ép buộc HS học", ông Minh nói và cho hay nguyên tắc và quy trình đã hướng dẫn rồi, nhà trường phải thực hiện theo đúng quy định, theo nguyện vọng của cha mẹ HS.

Ông Minh cũng cho biết Sở GD-ĐT đã thực hiện nhiều đoàn kiểm tra, nếu có trường tồn tại khuyết điểm, Sở sẽ xử lý nghiêm. "Sở sẽ có văn bản chấn chỉnh. Nếu sai phạm thì sẽ phê bình, thực hiện các nội dung liên quan đến kỷ luật nếu hiệu trưởng đó không đảm bảo các nguyên tắc mà sở đã yêu cầu", ông nhấn mạnh.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định: "Sẵn sàng tiếp nhận thông tin ở trường nào, có vấn đề để xử lý dứt điểm. Ngành giáo dục xác định cái nào sai thì xử lý triệt để chỗ đó, để đảm bảo luôn công khai thông tin trước dư luận, công bằng giáo dục, chất lượng chương trình, đảm bảo nội dung".

Đồng thời, theo ông Minh, khi để xảy ra lùm xùm về môn học chương trình nhà trường do giám sát chưa đủ, rất mong tiếp tục được sự đồng hành, chia sẻ, phản ánh, góp ý của báo chí để tiếp nhận thông tin, xử lý triệt để, mang lại những hiệu quả tích cực cho 2,6 triệu HS, hơn 3.500 trường học.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, trả lời báo chí ẢNH: THÚY HẰNG





N GUỒN THU TỪ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT ĐƯỢC HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀO ?

Với câu hỏi "nguồn thu từ đào tạo liên kết mà nhà trường được giữ lại sau khi thanh toán cho đối tác liên kết sẽ được hạch toán như thế nào, đã có hướng dẫn hay chưa?", đại diện Sở GD-ĐT nói đã có trong hướng dẫn hạch toán nguồn thu của chương trình nhà trường.

Theo ông Minh, tại Công văn số 1888 của Sở GD-ĐT về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2025 - 2026 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM có hướng dẫn về công tác hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế. Về hạch toán kế toán, các trường thực hiện theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17.4.2024 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Về thực hiện nghĩa vụ thuế, các trường thực hiện kê khai, nộp thuế đối với khoản thu từ học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu dịch vụ khác theo đúng quy định của pháp luật thuế.