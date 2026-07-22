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Thời sự Pháp luật

Phạm nhân lĩnh án 13 năm tù bị bắt khi lẩn trốn tại Lào

Bá Cường
Bá Cường
Sau quá trình truy nã và phối hợp lực lượng chức năng Lào, Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã bắt thành công một phạm nhân bỏ trốn sau khi lĩnh án 13 năm tù.

Chiều 22.7, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận từ lực lượng chức năng Lào một công dân Việt Nam là phạm nhân bị truy nã.

Phạm nhân lĩnh án 13 năm tù bị bắt khi lẩn trốn tại Lào- Ảnh 1.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp nhận phạm nhân truy nã từ lực lượng chức năng Lào

ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO


Cụ thể, năm 2024, Lê Thọ Cẩm Cát (32 tuổi, ở xã Ái Tử, Quảng Trị) bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 13 năm tù về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, đến tháng 5.2025, Cát đã liều lĩnh bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Cơ quan Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thọ Cẩm Cát.

Tiếp nhận thông tin truy nã, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua rà soát, nắm tình hình đã xác định Cát đang lẩn trốn trên địa bàn nước bạn Lào.

Phạm nhân lĩnh án 13 năm tù bị bắt khi lẩn trốn tại Lào- Ảnh 2.

Cát bỏ trốn sau khi lãnh án 13 năm tù

ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sau đó đã phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng chức năng Lào truy bắt Cát. Ngày 21.7, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng Lào đã bàn giao Cát cho lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Hiện Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bàn giao Cát cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định.

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