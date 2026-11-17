Trên những đoạn đường, cầu cống có giới hạn tải trọng, tài xế thường bắt gặp hai biển báo hình tròn, viền đỏ, nền trắng và cùng ghi số tấn. Đó là hai biển P.115 và P.116 có thiết kế khá giống nhau, dễ gây nhầm lẫn nếu người lái chỉ chú ý con số mà bỏ qua ký hiệu.

Hai biển P.115 và P.116 dễ gây nhầm lẫn cho tài xế xe tải ẢNH: QCVN 41

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT (QCVN 41), cả hai đều thuộc nhóm biển báo cấm. Tuy nhiên, P.115 mang ý nghĩa giới hạn trọng tải toàn bộ xe, trong khi P.116 giới hạn tải trọng phân bổ lên từng trục. Sự khác biệt này quyết định phương tiện nào được phép đi qua.

Biển báo P.115 có ý nghĩa gì?

Biển P.115 có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, phía giữa chỉ ghi con số màu đen kèm chữ "t" biểu thị đơn vị tấn. Theo Phụ lục B.15 của QCVN 41, biển mang tên "Hạn chế trọng tải toàn bộ xe", dùng để cấm các phương tiện có trọng tải toàn bộ vượt quá trị số ghi trên biển.

Biển P.115 mang ý nghĩa "Hạn chế trọng tải toàn bộ xe" ẢNH: QCVN 41

Trọng tải toàn bộ ở đây không chỉ là khối lượng hàng hóa chuyên chở mà còn gồm trọng lượng bản phương tiện, người ngồi trên xe, hành lý và hàng hóa thực tế xếp trên phương tiện. Vì vậy, tài xế không thể chỉ căn cứ vào khối lượng hàng đang chở hoặc tải trọng cho phép chở ghi trong giấy tờ xe để xác định có được đi qua hay không.

Chẳng hạn, khi gặp biển P.115 ghi 10t, một xe tải có khối lượng 6 tấn, chở thêm 3 tấn hàng và người, hành lý với tổng cộng 0,5 tấn sẽ có trọng tải toàn bộ 9,5 tấn, không vượt giới hạn trên biển. Ngược lại, nếu tổng khối lượng thực tế của xe lên tới 12 tấn, phương tiện không được đi qua.

Biển báo P.116 có ý nghĩa gì?

Cùng hình dạng tròn, viền đỏ, nền trắng nhưng biển P.116 có thêm biểu tượng trục xe nằm bên dưới con số tấn. Đây là dấu hiệu nhận biết quan trọng nhất để phân biệt với P.115.

Biển P.116 mang ý nghĩa "Hạn chế tải trọng trên trục xe” ẢNH: QCVN 41

Theo Phụ lục B.16 của QCVN 41, biển báo P.116 mang tên "Hạn chế tải trọng trên trục xe". Biển cấm các phương tiện có phần trọng tải toàn bộ phân bổ lên một trục bất kỳ vượt quá trị số ghi trên biển. Như vậy, biển này không trực tiếp giới hạn tổng khối lượng cả xe mà giới hạn tải trọng tác dụng lên từng trục.

Đơn cử, một xe tải hai trục có khối lượng toàn bộ 12 tấn. Giả sử khối lượng được phân bổ đều, mỗi trục chịu tải 6 tấn. Khi gặp biển P.115 ghi 10t, xe bị cấm vì tổng trọng tải vượt 10 tấn. Tuy nhiên, nếu chỉ xét biển P.116 ghi "7t", xe không bị cấm bởi tải trọng của cả hai trục đều dưới 7 tấn.

Nhầm lẫn hai biển P.115 và P.116 bị phạt thế nào?

Việc nhầm lẫn hai biển P.115 và P.116 có thể khiến tài xế điều khiển phương tiện vượt giới hạn tải trọng cho phép của đường bộ. Khi đó, mức xử phạt phụ thuộc tỷ lệ vượt tải thực tế và hành vi vi phạm cụ thể.

Căn cứ khoản 2, điều 34, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển xe có tổng trọng lượng vượt tải trọng cho phép của đường bộ trên 10% đến 20% bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ trường hợp có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.

Đối với trường hợp tổng trọng lượng xe hoặc tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ trên 20% đến 50%, theo điểm a, khoản 4, điều 34, tài xế bị phạt từ 13 - 15 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, nếu mức vượt tải trọng trên 50%, điểm a, khoản 5, điều 34 quy định mức phạt tăng lên 40 - 50 triệu đồng và trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Các mức xử phạt này áp dụng đối với trường hợp không có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng theo quy định.

Như vậy, tài xế cần phân biệt rõ P.115 giới hạn trọng tải toàn bộ xe, còn P.116 giới hạn tải trọng trên từng trục. Việc xác định đúng tải trọng thực tế trước khi lưu thông không chỉ giúp tránh vi phạm mà còn bảo đảm an toàn cho công trình đường bộ.