Trong hệ thống báo hiệu đường bộ tại Việt Nam, nhiều biển báo cấm có hình thức khá tương đồng nhưng khác nhau về ý nghĩa cũng như đối tượng áp dụng. Đơn cử, hai biển báo cùng có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, bên trong có hình phương tiện, hai mũi tên nằm ngang và trị số giới hạn chiều dài tính bằng mét. Nếu không quan sát kỹ hình vẽ, tài xế dễ nhầm lẫn khi tham gia giao thông.

Biển P.119 (trái) và P.120 (phải) đều là biển báo cấm, hình thức khá giống nhưng khác nhau về ý nghĩa ẢNH: QCVN 41

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT), đây là hai biển báo P.119 "Hạn chế chiều dài xe" và P.120 "Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc". Cả hai đều thuộc nhóm biển báo cấm, tuy nhiên một biển có hình chiếc ô tô tải, biển còn lại có hình ô tô kéo theo moóc.

Cụ thể, theo mục B.19, Phụ lục B của quy chuẩn này, biển P.119 cấm các loại xe cơ giới, xe thô sơ, kể cả xe được quyền ưu tiên theo quy định đi qua nếu tổng chiều dài xe và hàng hóa vượt quá trị số ghi trên biển. Trị số này thể hiện giới hạn chiều dài cho phép đối với xe. Như vậy, dù hình minh họa trên biển là ô tô tải nhưng biển không chỉ áp dụng đối với loại phương tiện này.

Biển P.119 thường được bố trí ở những đoạn đường đèo dốc, quanh co hoặc có bán kính đường cong nhỏ, nơi các phương tiện có chiều dài lớn dễ gây nguy hiểm, ách tắc giao thông.

Đơn cử, khi gặp biển P.119 ghi trị số 9 m, ô tô tải có chiều dài 8,5 m không vi phạm giới hạn ghi trên biển. Tuy nhiên, nếu chở hàng khiến tổng chiều dài xe và hàng hóa tăng lên 10 m, phương tiện không được phép đi qua.

Chiều dài xe tải vượt quá kích thước cho phép của biển P.119 sẽ không được phép lưu thông qua đoạn đường đặt biển ẢNH: CHÍ TÂM

Trong khi đó, theo mục B.20, Phụ lục B của QCVN 41:2024/BGTVT, biển P.120 áp dụng đối với xe cơ giới kéo theo moóc, kể cả ô tô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được quyền ưu tiên kéo moóc. Khác với biển P.119, giới hạn chiều dài ghi trên biển P.120 được tính trên toàn bộ đoàn xe, bao gồm cả xe kéo, moóc và hàng hóa.

Chẳng hạn, khi gặp biển P.120 ghi trị số 14 m, ô tô đầu kéo cùng sơ-mi rơ-moóc và hàng hóa có tổng chiều dài 16 m không được phép đi qua. Trong khi đó, nếu không kéo theo moóc, ô tô khách hay ô tô tải không thuộc đối tượng bị cấm của biển này.

Như vậy, để phân biệt hai biển báo kể trên, ngoài trị số ghi trên biển, tài xế cần chú ý đến hình vẽ phương tiện. Đặc biệt, khi xác định chiều dài thực tế của phương tiện, tài xế cần tính cả phần hàng hóa nhô ra phía trước hoặc phía sau xe, thay vì chỉ căn cứ vào thông số kích thước của nhà sản xuất.