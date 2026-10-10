Pháo hoa rực rỡ bầu trời Hà Nội mừng 72 năm Ngày giải phóng thủ đô

Đúng 21 giờ, đồng loạt 3 "trận địa" pháo hoa ở 3 địa điểm gồm khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán "khai hỏa" khiến bầu trời thủ đô rực sáng.
Hàng vạn người dân thủ đô đổ ra đường theo dõi màn pháo hoa rực rỡ khiến nhiều tuyến phố trong tình trạng ùn tắc cục bộ.
Từ 18 giờ, mọi nẻo đường dẫn về khu vực hồ Hoàn Kiếm đã đông nghịt người. Ai cũng háo hức chờ đón dàn pháo hoa "khai hỏa" chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng thủ đô.
"Năm nào gia đình tôi cũng lên hồ Gươm ngắm pháo hoa. Năm nay dịp 10.10 đúng vào cuối tuần nên đông đúc là không tránh khỏi. Nhưng không chỉ gia đình tôi mà có lẽ rất nhiều người cũng đang mong chờ được xem màn trình diễn này", anh Hoàng Minh Hiếu (29 tuổi, P.Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ.
Tại điểm bắn pháo hoa ở hồ Tây, từ 20 giờ, người dân đua nhau đổ ra đường vây kín xung quanh khu vực ven hồ.
Tương tự, tại điểm bắn pháo hoa khác ở hồ Văn Quán, từ 20 giờ 30, "biển người" từ khắp mọi nẻo đường dồn về chờ đón giây phút pháo hoa bừng sáng.
Hình ảnh pháo hoa đã biến không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm thành một sân khấu ánh sáng rực rỡ
ẢNH: BTC
Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (P.Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Lần đầu tiên, người dân được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên vũ điệu ánh sáng trên sóng nước.
ẢNH: BTC
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