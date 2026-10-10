Pháo hoa rực rỡ bầu trời Hà Nội mừng 72 năm Ngày giải phóng thủ đô

Đúng 21 giờ, đồng loạt 3 "trận địa" pháo hoa ở 3 địa điểm gồm khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán "khai hỏa" khiến bầu trời thủ đô rực sáng.

Hàng vạn người dân thủ đô đổ ra đường theo dõi màn pháo hoa rực rỡ khiến nhiều tuyến phố trong tình trạng ùn tắc cục bộ.

Từ 18 giờ, mọi nẻo đường dẫn về khu vực hồ Hoàn Kiếm đã đông nghịt người. Ai cũng háo hức chờ đón dàn pháo hoa "khai hỏa" chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng thủ đô.

"Năm nào gia đình tôi cũng lên hồ Gươm ngắm pháo hoa. Năm nay dịp 10.10 đúng vào cuối tuần nên đông đúc là không tránh khỏi. Nhưng không chỉ gia đình tôi mà có lẽ rất nhiều người cũng đang mong chờ được xem màn trình diễn này", anh Hoàng Minh Hiếu (29 tuổi, P.Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ.

Tại điểm bắn pháo hoa ở hồ Tây, từ 20 giờ, người dân đua nhau đổ ra đường vây kín xung quanh khu vực ven hồ.

Tương tự, tại điểm bắn pháo hoa khác ở hồ Văn Quán, từ 20 giờ 30, "biển người" từ khắp mọi nẻo đường dồn về chờ đón giây phút pháo hoa bừng sáng.

Là điểm nhấn trung tâm của chuỗi sự kiện, trận địa pháo hoa số 1 đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội (P.Hoàn Kiếm) với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước ẢNH: BTC

Hình ảnh pháo hoa đã biến không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm thành một sân khấu ánh sáng rực rỡ ẢNH: BTC

Nhiều người thích thú chụp ảnh lưu niệm với bầu trời rực rỡ pháo hoa mừng 72 năm Ngày giải phóng thủ đô ẢNH: BTC

Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (P.Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Lần đầu tiên, người dân được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên vũ điệu ánh sáng trên sóng nước. ẢNH: BTC

Trận địa pháo hoa số 3 tại hồ Văn Quán được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng. Trận địa này gần 800 đơn vị pháo hoa gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật. ẢNH: BTC



