Pháp đình chỉ Shein vì bán búp bê tình dục và vũ khí

Ngày 5.11, Pháp đã bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm đình chỉ nhà bán lẻ thời trang nhanh trực tuyến Shein sau khi phát hiện búp bê tình dục có hình dáng trẻ em và vũ khí được bán trên trang web này.

Chính phủ cho biết lệnh đình chỉ sẽ kéo dài cho đến khi gã khổng lồ thương mại điện tử chứng minh nền tảng của mình tuân thủ luật pháp Pháp.

Shein cho biết đã xử phạt những người bán búp bê tình dục và thực hiện lệnh cấm bán các sản phẩm như vậy trên trang web của mình trên toàn thế giới.

Công ty cũng quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động của mình tại Pháp để “xem xét và củng cố” cách thức hoạt động của các bên bán hàng thứ ba.

Các nhà lập pháp cũng chỉ ra các danh sách vũ khí trên trang web của Shein, bao gồm vũ khí có biệt danh nắm đấm gấu, bị cấm ở Pháp, và một chiếc rìu.

Cuộc tranh cãi nổ ra khi Shein mở cửa hàng mới trong trung tâm thương mại BHV có từ thế kỷ 19, gây ra những chỉ trích vượt quá những lo ngại gần đây.

Bên trong cửa hàng của Shein vào ngày khai trương tại trung tâm thương mại Le BHV Marais ở Paris (Pháp), ngày 5.11.2025 ẢNH: REUTERS

Các chính trị gia và nhà bán lẻ cho rằng gã khổng lồ trực tuyến này có lợi thế không công bằng và đã làm giảm giá trị các con phố cao cấp của Pháp.

Mặc dù vậy, nhiều người mua sắm ở Pháp cho rằng việc tạm dừng hoạt động của Shein tại quốc gia này là một ý tưởng không hay: “Tôi nghĩ điều đó sẽ là một cú sốc đối với nhiều người, về mặt tài chính, và thực tế là vì quy mô quá lớn, họ có quá nhiều lựa chọn trên nền tảng này”.

Sau thông tin về kế hoạch tạm dừng hoạt động, ông Frederic Merlin, chủ tịch của SGM, công ty sở hữu BHV, đã kêu gọi ban lãnh đạo Shein đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn: “Toàn bộ tình hình này thật sự tồi tệ, thật đáng khinh. Tôi đã nói điều này nhiều lần... Sau thông báo sáng nay về việc vũ khí có lưỡi dao được bán trên nền tảng, tôi thực sự khuyến khích ban lãnh đạo Shein thiết lập các quy tắc và thiết lập thật nhanh chóng… Những gì mà chợ trên Shein đang làm là không đúng đắn”.

Bộ Tài chính Pháp cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ trang web của Shein tại Pháp, chứ không chỉ riêng trang mua bán sản phẩm, nếu tiếp tục phát hiện các sản phẩm bị cấm vẫn được bán.

Các nghị sĩ đã triệu tập đại diện của công ty này đến phiên điều trần tại quốc hội Pháp diễn ra vào ngày 18.11, và công ty đã chấp nhận.

Một phát ngôn viên cho biết Ủy ban Châu Âu đã liên lạc với Shein vào ngày 5.11 về những báo cáo mới nhất, nhưng vẫn chưa mở cuộc điều tra chính thức.