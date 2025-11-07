Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp đình chỉ Shein vì bán búp bê tình dục và vũ khí
Video Thế giới

Pháp đình chỉ Shein vì bán búp bê tình dục và vũ khí

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
07/11/2025 09:14 GMT+7

Pháp đã bắt đầu tiến hành thủ tục đình chỉ nhà bán lẻ thời trang nhanh trực tuyến Shein sau khi phát hiện trang web này bán búp bê tình dục và vũ khí trẻ em.

Ngày 5.11, Pháp đã bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm đình chỉ nhà bán lẻ thời trang nhanh trực tuyến Shein sau khi phát hiện búp bê tình dục có hình dáng trẻ em và vũ khí được bán trên trang web này.

Chính phủ cho biết lệnh đình chỉ sẽ kéo dài cho đến khi gã khổng lồ thương mại điện tử chứng minh nền tảng của mình tuân thủ luật pháp Pháp.

Shein cho biết đã xử phạt những người bán búp bê tình dục và thực hiện lệnh cấm bán các sản phẩm như vậy trên trang web của mình trên toàn thế giới.

Công ty cũng quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động của mình tại Pháp để “xem xét và củng cố” cách thức hoạt động của các bên bán hàng thứ ba.

Các nhà lập pháp cũng chỉ ra các danh sách vũ khí trên trang web của Shein, bao gồm vũ khí có biệt danh nắm đấm gấu, bị cấm ở Pháp, và một chiếc rìu.

Cuộc tranh cãi nổ ra khi Shein mở cửa hàng mới trong trung tâm thương mại BHV có từ thế kỷ 19, gây ra những chỉ trích vượt quá những lo ngại gần đây.

Pháp đình chỉ Shein vì bán búp bê tình dục và vũ khí - Ảnh 1.

Bên trong cửa hàng của Shein vào ngày khai trương tại trung tâm thương mại Le BHV Marais ở Paris (Pháp), ngày 5.11.2025

ẢNH: REUTERS

Các chính trị gia và nhà bán lẻ cho rằng gã khổng lồ trực tuyến này có lợi thế không công bằng và đã làm giảm giá trị các con phố cao cấp của Pháp.

Mặc dù vậy, nhiều người mua sắm ở Pháp cho rằng việc tạm dừng hoạt động của Shein tại quốc gia này là một ý tưởng không hay: “Tôi nghĩ điều đó sẽ là một cú sốc đối với nhiều người, về mặt tài chính, và thực tế là vì quy mô quá lớn, họ có quá nhiều lựa chọn trên nền tảng này”.

Sau thông tin về kế hoạch tạm dừng hoạt động, ông Frederic Merlin, chủ tịch của SGM, công ty sở hữu BHV, đã kêu gọi ban lãnh đạo Shein đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn: “Toàn bộ tình hình này thật sự tồi tệ, thật đáng khinh. Tôi đã nói điều này nhiều lần... Sau thông báo sáng nay về việc vũ khí có lưỡi dao được bán trên nền tảng, tôi thực sự khuyến khích ban lãnh đạo Shein thiết lập các quy tắc và thiết lập thật nhanh chóng… Những gì mà chợ trên Shein đang làm là không đúng đắn”.

Bộ Tài chính Pháp cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ trang web của Shein tại Pháp, chứ không chỉ riêng trang mua bán sản phẩm, nếu tiếp tục phát hiện các sản phẩm bị cấm vẫn được bán.

Các nghị sĩ đã triệu tập đại diện của công ty này đến phiên điều trần tại quốc hội Pháp diễn ra vào ngày 18.11, và công ty đã chấp nhận.

Một phát ngôn viên cho biết Ủy ban Châu Âu đã liên lạc với Shein vào ngày 5.11 về những báo cáo mới nhất, nhưng vẫn chưa mở cuộc điều tra chính thức.

Tin liên quan

Shein, Temu chịu đòn thuế, dân Mỹ có còn mê mua hàng?

Shein, Temu chịu đòn thuế, dân Mỹ có còn mê mua hàng?

Hai nền tảng thương mại điện tử Shein và Temu đã cảnh báo khách hàng tại Mỹ về việc tăng giá bắt đầu từ ngày 25.4. Trong các bức thư gửi đến khách hàng gần đây, Shein và Temu thúc giục họ tranh thủ mua ngay với mức giá hiện tại.

Uniqlo kiện Shein vì cáo buộc đạo nhái

Khám phá thêm chủ đề

Shein pháp Uỷ ban châu Âu Bộ Tài chính Pháp Paris vũ khí Đình chỉ Trực tuyến cửa hàng Lệnh cấm nhà bán lẻ búp bê tình dục nhà bán lẻ thời trang thời trang nhanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận