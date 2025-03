Phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX tài xế dùng điện thoại khi lái xe

Ngày 25.3, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt tài xế N.A.L (33 tuổi, ngụ xã Bồng Khê, H.Con Cuông, Nghệ An) về lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe.



Tài xế vừa lái xe vừa sử dụng 2 tay 2 điện thoại ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video do một người dân là hành khách ngồi trên xe khách loại 16 chỗ ngồi, ghi lại hình ảnh tài xế xe này vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại trong thời gian khá dài.

Theo clip, tài xế này dùng tay phải để nghe, nói chuyện qua điện thoại, tay trái lướt điện thoại khác trong khi xe đang lưu thông trên đường. Lo ngại mất an toàn, nhiều hành khách phản ứng và nhắc nhở, thậm chí có người còn đòi xuống xe, nhưng người này vẫn phớt lờ.

Hành động này của tài xế này khiến cư dân mạng bất bình vì gây nguy hiểm cho người trên xe và những người cùng các phương tiện khác đang lưu thông trên đường.

Tài xế L. tại cơ quan công an ẢNH: C.A

Sau khi nhận thông tin, lực lượng CSGT đã xác minh, xác định được danh tính tài xế và mời tài xế này đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế L. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng theo Nghị định 168/2024 của Chính phủ xử phạt tài xế này 5 triệu đồng và trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.