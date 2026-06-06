Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026 với thông điệp "Triệu hành động xanh - Kích hoạt thị trường xanh", đánh dấu bước chuyển mới của chương trình sau hơn 16 năm triển khai liên tục. Đây là lần đầu tiên chương trình được định vị như nền tảng kết nối doanh nghiệp xanh - hệ thống phân phối - người tiêu dùng, nhằm chuyển hóa các giá trị ESG, phát triển bền vững và sản xuất sạch thành lợi thế cạnh tranh thực chất trên thị trường nội địa.

Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Saigon Co.op chính thức phát động Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026 ẢNH: M.P

Trải qua hơn 16 năm triển khai liên tục, chương trình Tiêu dùng xanh đã góp phần hình thành nhận thức tiêu dùng xanh trong cộng đồng, lan tỏa lối sống bền vững và tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng chuẩn sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước cũng như tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, điều đáng chú ý hiện nay là chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của doanh nghiệp xuất khẩu mà đang trở thành yêu cầu ngay tại thị trường nội địa. Điểm khác biệt của Tiêu dùng xanh 2026 là không dừng ở việc kể câu chuyện xanh hay truyền thông nhận thức, mà hướng tới tổ chức lại hành vi tiêu dùng ngay tại điểm bán, nơi quyết định cuối cùng của thị trường được hình thành. Ban tổ chức mong muốn các giá trị ESG, sản xuất sạch hay phát triển bền vững không chỉ nằm trong báo cáo doanh nghiệp mà được người tiêu dùng nhận diện và lựa chọn bằng hành vi mua sắm cụ thể.

Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026 tiếp tục được nâng cấp theo hướng có chiều sâu và tính hệ thống hơn. Với độ phủ gần 800 điểm bán trên toàn quốc, Saigon Co.op tiếp tục giữ vai trò là trục phân phối trung tâm của chiến dịch. Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife cùng các mô hình bán lẻ khác sẽ đồng loạt triển khai nhận diện Chiến dịch Tiêu dùng xanh 2026, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, tiếp cận và lựa chọn các sản phẩm đáp ứng tiêu chí xanh, bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết, nếu trước đây tiêu dùng xanh chủ yếu được nhìn nhận ở góc độ vận động nhận thức thì hiện nay thị trường đã bước sang giai đoạn mới, khi các sản phẩm xanh cần được tổ chức nhận diện rõ ràng và có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng tại điểm bán. Với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, Saigon Co.op mong muốn không chỉ là nơi bán hàng mà còn đóng vai trò kết nối và dẫn dắt thị trường theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm xanh nhiều hơn, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực đầu tư cho sản xuất bền vững, từ đó hình thành vòng tuần hoàn tích cực giữa sản xuất - phân phối - tiêu dùng xanh.