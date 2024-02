Phạt hành chính chủ tiệm cầm đồ cầm cố CCCD của người khác

Ngày 2.2, tin từ Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà V.T.T.T (43 tuổi, chủ cơ sở cầm đồ ở P.9, TP.Vĩnh Long), về hành vi vi phạm nhận cầm cố CCCD, được quy định tại Nghị định số 144 của Thủ tướng Chính phủ.

Bà V.T.T.T tại cơ quan công an NAM LONG

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 25.1, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Vĩnh Long phối hợp Công an P.9 kiểm tra cơ sở cầm đồ H.A do bà T. làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện tại đây có cầm cố CMND, CCCD và nhiều loại giấy tờ cá nhân khác.

Cơ quan công an xác định, hành vi của bà T. vi phạm quy định về thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố CMND, hoặc CCCD và lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ, được quy định tại Nghị định số 144, ngày 31.12.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; PCCC; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Công an TP.Vĩnh Long xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. tổng số tiền 6,5 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm.