Phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm Bà Hội cùng bông tai ký hiệu 'NT'

Ngày 2.11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã Quế Sơn tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn Bà Hội (thôn Thuận Long, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính ẢNH: QUANG CƯỜNG

Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết do thời gian chôn vùi lâu, các hài cốt đã phân hủy nhiều, một số trường hợp chỉ còn những mảnh xương nhỏ, vụn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng thu được mẫu hài cốt của 1 trường hợp.

Đáng chú ý, cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật, gồm: 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh.

Các di vật được lực lượng chức năng thu thập, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đặc biệt, trong số di vật có 1 chiếc bông tai bằng vàng tây, trên đó có chữ "NT". Đây là di vật đáng chú ý, có thể phục vụ công tác đối chiếu, xác minh thông tin về các liệt sĩ.

Theo ông Nguyễn Thái Quá (75 tuổi, ở thôn Thuận Long), năm 1967, trong lúc tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn. Sau đó, địch bắn pháo tập kích vào khu vực hầm. Ông Quá nghi các bộ đội bị ngạt và hy sinh bên trong.

Ngoài ra, một người dân từng canh tác tại khu vực này cũng cung cấp thông tin từng phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó đã lấp cửa hầm lại.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng tìm kiếm sâu bên trong hầm trú ẩn Bà Hội ẢNH: QUANG CƯỜNG

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là những thông tin ban đầu để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu, xác định đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng tìm kiếm sâu vào bên trong hầm trú ẩn Bà Hội, với hy vọng tìm kiếm thêm hài cốt và manh mối phục vụ công tác xác minh, quy tập.