Phát hiện hàng nghìn viên An cung ngưu hoàng không rõ nguồn gốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/11/2025 17:04 GMT+7

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh vừa phát hiện, thu giữ lượng lớn hàng giả, hàng nhập lậu trị giá hơn 2,6 tỉ đồng, trong đó có 1.500 hộp An cung ngưu hoàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 6.11, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng giả và thực phẩm chức năng nhập lậu, với tổng trị giá ước tính hơn 2,6 tỉ đồng.

Phát hiện hàng nghìn viên an cung ngưu hoàng giả tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Hàng nghìn viên An cung ngưu hoàng được lực lượng chức năng thu giữ

ẢNH: N.T

Cụ thể, chiều 3.11, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra điểm kinh doanh của Công ty TNHH Đồng Nhân Đường Nam Dương (tại tổ 95, khu Đồn Điền, P.Tuần Châu), phát hiện cơ sở đang bày bán 1.500 hộp thực phẩm chức năng viên nang An cung ngưu hoàng Nam Dương loại 0,3 g/viên/hộp, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; cùng 50 hộp Nam Dương Quan Trang Trấn loại 24 viên/hộp có xuất xứ Thái Lan, nhập lậu.

Tổng giá trị lô hàng vi phạm theo giá niêm yết gần 690 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Tiếp đó, ngày 5.11, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 khám kho hàng tại thôn Đông Thành (xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh) do ông Nguyễn Trọng Hoành (34 tuổi) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 2.929 đôi dép mang nhãn hiệu Cross, trị giá ước tính hơn 2 tỉ đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Hoành thừa nhận đã mua trôi nổi toàn bộ số hàng trên để kinh doanh kiếm lời, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. 

Lực lượng quản lý thị trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan tố tụng để xử lý theo quy định.

