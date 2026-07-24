Phát hiện kỳ đà trong Sách đỏ mắc lú tôm, chàng trai miền Tây vội thả ngay

Anh Nguyễn Phạm Duy Tâm (29 tuổi) sống ở xã Thới Thuận, Vĩnh Long (Bến Tre cũ) xác nhận clip anh chia sẻ là đúng sự thật. Anh chàng miền Tây cho biết vừa qua, trong lúc thăm lú tôm ở đập tôm của gia đình, anh phát hiện loài vật lạ bên trong. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện đây là loài kỳ đà hoa quý hiếm trong Sách đỏ.



Anh Tâm phát hiện loài vật quý hiếm trong lú tôm ẢNH: NVCC

Anh mô tả con vật dài khoảng 60 cm, nặng hơn 2 kg. Tuy nhiên, anh không ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên con vật này chui vào lú tôm của anh.

"Ở khu vực mình sống, thiên nhiên còn hoang dã nên chứng kiến nhiều loài này xuất hiện. Cách đây không lâu, mình cũng từng thả một con kỳ đà nặng khoảng 7 - 8 kg chui vào lú. Đây là loài vật tự nhiên, lại được ghi trong Sách đỏ nên mình lập tức thả về tự nhiên ngay", anh chia sẻ thêm.

Anh cho biết đây là loài vật ăn tạp, thường chui vào lú để ăn tôm, cá. Hơn 4 năm nay, anh Tâm được nhiều người biết tới với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Trên tài khoản Tâm Chó Cỏ, anh thường chia sẻ cuộc sống thường nhật gắn với bầy chó ở quê, được dân mạng yêu quý.

Clip anh Tâm đăng tải thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội

Đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) xác nhận loài vật xuất hiện trong clip anh Tâm chia sẻ là kỳ đà hoa. Kỳ đà hoa có tên khoa học là Varanus salvator, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.