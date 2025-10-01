Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phát hiện mới: Chất có trong lòng đỏ trứng có tác dụng chống ung thư
Video Sức khỏe

Phát hiện mới: Chất có trong lòng đỏ trứng có tác dụng chống ung thư

Thiên Lan - Trang Châu
01/10/2025 19:02 GMT+7

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Cell Reports Medicine cho thấy zeaxanthin trong lòng đỏ trứng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch để chống lại ung thư.

Các nhà khoa học từ Đại học Chicago (Mỹ) đã sàng lọc hàng loạt chất dinh dưỡng trong máu để xem chúng tác động ra sao đến hệ miễn dịch. Kết quả đã phát hiện zeaxanthin trong lòng đỏ trứng có ảnh hưởng trực tiếp đến tế bào T CD8+, loại tế bào đóng vai trò "chiến binh" trong việc tiêu diệt tế bào ung thư. 

Thử nghiệm cho thấy zeaxanthin giúp các tế bào T này hoạt động mạnh mẽ hơn, truyền tín hiệu tốt hơn và sản xuất nhiều chất chống ung thư hơn. Nói cách khác, chúng trở nên hiệu quả hơn trong việc tìm và tiêu diệt khối u, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Phát hiện mới chất có trong lòng đỏ trứng có tác dụng chống ung thư - Ảnh 1.

Lòng đỏ trứng có hoạt chất chống ung thư

 

Xem thêm bình luận