Phát hiện mới: Uống bao nhiêu tách trà mỗi ngày là tốt nhất?

Một nghiên cứu tổng quan vừa được công bố trên tạp chí khoa học Beverage Plant Research đã cung cấp thêm bằng chứng quan trọng, cho thấy uống trà hằng ngày, đặc biệt là trà xanh, giúp giảm mạnh nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư và kéo dài tuổi thọ. Đồng thời chỉ ra lượng trà nên uống mỗi ngày để đạt được những lợi ích này, theo trang tin khoa học ScitechDaily.

Nghiên cứu do nhóm tác giả tại Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc phối hợp với Trường Dược Ernest Mario, Đại học Rutgers, New Jersey (Mỹ), thực hiện, đã tổng hợp dữ liệu từ nhiều nghiên cứu đoàn hệ lớn và các thử nghiệm lâm sàng, bao gồm những người tham gia ở nhiều độ tuổi, từ trung niên đến cao tuổi, với thói quen uống trà khác nhau.

Phân tích tổng hợp từ 38 bộ dữ liệu đã phát hiện tiêu thụ trà vừa phải mang lại lợi ích rõ rệt trong việc giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư.

Uống trà hằng ngày giúp giảm mạnh nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư Ảnh: AI

Cụ thể như sau:

Giảm nguy cơ tử vong sớm, kéo dài tuổi thọ

Mức giảm lớn nhất là ở mức tiêu thụ 1,5 - 2 tách trà xanh (mỗi tách 235 ml) hoặc 2 tách trà đen mỗi ngày, theo ScitechDaily.

Đối với nguy cơ tử vong do ung thư, mức tiêu thụ tối ưu là 1,5 tách trà xanh/ngày. Uống nhiều hơn mức này không giảm thêm nguy cơ.

Về tỷ lệ tử vong do tim mạch, mức tiêu thụ từ 1,5 - 3 tách trà xanh/ngày giúp giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở mức thấp.

Giảm mỡ máu

Uống 4 tách trà xanh/ngày trong 8 tuần giúp giảm đáng kể cân nặng, mỡ cơ thể và mức cholesterol xấu.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Kết quả cho thấy uống từ 3 - 4 tách trà xanh mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Đối với ung thư

Bằng chứng cho thấy trà xanh giúp giảm nguy cơ ung thư miệng khoảng 20%, ung thư phổi ở giảm 22% và ung thư đại tràng giảm 18%.

Tại sao trà có khả năng bảo vệ mạnh mẽ?

Lợi ích của trà là nhờ các polyphenol có trong cả trà xanh và trà đen. Các hợp chất này tác động lên hệ thống tim mạch qua 3 cơ chế: Giảm hấp thụ mỡ, hạ huyết áp và cải thiện sự giãn mạch máu. Đồng thời, tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và chống kết tập tiểu cầu của polyphenol đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Như vậy, duy trì thói quen uống từ 1,5 đến 4 tách ly trà mỗi ngày là chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ trái tim và kéo dài thêm tuổi thọ.