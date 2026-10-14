Phát hiện người đàn ông nghi ngộ độc cá nóc, hôn mê trong rừng phòng hộ

Ngày 14.10, UBND xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một người đàn ông trong tình trạng hôn mê, cơ thể tím tái tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Định, xã Ninh Châu.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Ninh Châu phối hợp Kiểm lâm khu vực Quảng Ninh và Tổ an ninh, trật tự thôn Tân Định tổ chức tuần tra tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn.

Tại đây, tổ công tác phát hiện người đàn ông nằm hôn mê, cơ thể tím tái nên lập tức liên hệ Trạm y tế Hải Ninh hỗ trợ sơ cứu ban đầu. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua xác minh, người này là cư dân xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị.

Đưa nạn nhân đi cấp cứu ẢNH: CÔNG AN XÃ NINH CHÂU

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nghi bị ngộ độc cá nóc. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của người này.

Liên quan vụ việc, Công an xã Ninh Châu cảnh báo cá nóc chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây tê liệt thần kinh, suy hô hấp, thậm chí tử vong. Độc tố trong cá nóc không bị phá hủy hoàn toàn khi nấu chín hoặc chế biến theo cách thông thường.

Công an xã Ninh Châu khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt cá nóc làm thực phẩm, không chế biến hoặc sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có dấu hiệu nghi ngộ độc sau khi ăn cá, cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115 hoặc đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, không tự ý điều trị tại nhà.