Phát hiện sán dài 70 cm sống trong ruột, dù không có bệnh tiêu hóa

Bà H.T.H (48 tuổi, quê Lai Châu) đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám sức khỏe tổng quát. Trước đó, bà hầu như không có biểu hiện bất thường về tiêu hóa.

Quá trình nội soi đại trực tràng, ê kíp phát hiện một dải ký sinh trùng màu trắng, dẹt tại đoạn cuối hồi tràng, kéo dài sang đại tràng ngang.

Các bác sĩ sử dụng dụng cụ nội soi lấy ra ngoài một đoạn thân sán dài khoảng 70 cm. Mẫu bệnh phẩm có kết quả xét nghiệm định danh phù hợp với sán dây bò (taenia saginata).

Trước khi phát hiện sán bò ký sinh trong ruột, người bệnh hầu như không có triệu chứng bất thường tiêu hóa ẢNH: ĐỖ HẰNG

Bà H. được chuyển đến bác sĩ khám chuyên khoa bệnh nhiệt đới để đánh giá, tư vấn và dùng thuốc đặc hiệu theo chỉ định của bác sĩ.

Trực tiếp nội soi cho bà H., bác sĩ nội trú Vũ Thị Ngọc Bích cho biết, người nhiễm sán dây bò thường có ít triệu chứng, thậm chí không nhận thấy bất thường nên có thể không chủ động đi khám. Việc lấy được đoạn sán qua nội soi giúp phục vụ định danh, nhưng chưa đồng nghĩa ký sinh trùng đã được loại bỏ hoàn toàn.

"Phần đầu sán có thể vẫn bám ở ruột non và tiếp tục phát triển. Vì vậy, người bệnh cần được điều trị bằng thuốc đặc hiệu theo chỉ định. Những người có thói quen ăn thịt bò tái, nếu phát hiện các đốt sán màu trắng trong phân hoặc trên quần áo, nên đi khám sớm", bác sĩ Bích lưu ý.

Người nhiễm sán dây bò chủ yếu do ăn thịt bò có chứa ấu trùng, có thể nhiễm sán dây bò khi ăn thịt bò sống hoặc chưa được nấu chín kỹ có chứa ấu trùng sán. Sau khi vào cơ thể, ấu trùng phát triển thành sán trưởng thành trong ruột non.

Các món ăn như thịt bò tái, bò nhúng tái, gỏi bò hoặc thịt bò chưa chín kỹ có thể tiềm ẩn nguy cơ nếu nguyên liệu nhiễm ấu trùng sán.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, đề phòng bệnh sán bò cần ăn chín, uống sôi, hạn chế thịt bò tái, gỏi bò và các món thịt bò chưa chín kỹ; chọn thực phẩm an toàn, ưu tiên thịt có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát vệ sinh thú y.

Bảo đảm an toàn thực phẩm, sử dụng riêng dụng cụ cho thực phẩm sống và thực phẩm chín; vệ sinh tay sau khi tiếp xúc với thịt sống.

Cần đi khám nếu có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm sán (phát hiện đốt sán trong phân, rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân).