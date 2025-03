Phát hiện tác dụng 'cứu mạng' của việc đi bộ 2 km mỗi ngày

Nghiên cứu sơ bộ vừa được trình bày tại Phiên họp của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, được tổ chức tại New Orleans, từ ngày 6 đến ngày 9.3.2025, tập trung vào việc phát triển và ứng dụng khoa học để ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ, đồng thời thúc đẩy sức khỏe tim mạch, đã báo cáo thêm một tác dụng độc đáo của đi bộ.

Tập thể dục được Hiệp hội Tim mạch Mỹ liệt kê là một thành phần quan trọng để hỗ trợ sức khỏe tim mạch tối ưu.

Đi bộ ít nhất 1 giờ mỗi ngày giúp giảm đến 40% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và giảm 60% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch Ảnh: AI

Theo một tuyên bố khoa học năm 2019 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những người sống sót sau ung thư có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn. Tuyên bố cũng lưu ý rằng tập thể dục là một phần thiết yếu của quá trình phục hồi chức năng tim và phục hồi sau khi điều trị ung thư.

Các nhà khoa học tại Đại học California, San Diego (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu nhằm khám phá mối quan hệ giữa hoạt động thể chất và việc ít vận động với tỷ lệ mắc - tử vong do ung thư. Họ đã đánh giá mối liên hệ tiềm ẩn giữa hoạt động thể chất và thói quen ít vận động với tử vong do bệnh tim mạch hoặc tử vong do mọi nguyên nhân.

Nghiên cứu bao gồm gần 2.500 người, chủ yếu là phụ nữ, trong độ tuổi từ 63 đến 99, đã mắc ung thư ít nhất 1 năm trước khi tham gia nghiên cứu. Những người tham gia được đeo máy đo hoạt động thể chất hằng ngày, bao gồm tập thể dục nhẹ nhàng, tập từ trung bình đến mạnh, tổng hoạt động thể chất và số bước chân. Các nhà nghiên cứu cũng ghi lại hành vi ít vận động của người tham gia bao gồm tổng thời gian ngồi trong ngày.

Những người lớn tuổi có tiền sử ung thư, đặc biệt là phụ nữ, đi bộ và tập thể dục từ trung bình đến mạnh mẽ mỗi ngày giúp giảm dần nguy cơ tử vong sớm, kéo dài tuổi thọ Ảnh: AI

Kết quả đã phát hiện điều gì?

Những người lớn tuổi có tiền sử ung thư, đặc biệt là phụ nữ, đi bộ và tập thể dục từ trung bình đến mạnh mẽ nhiều hơn mỗi ngày giúp giảm dần nguy cơ tử vong sớm, kéo dài tuổi thọ.

Đi bộ 5.000 - 6.000 bước mỗi ngày mang lại lợi ích cao nhất, giảm đến 40% nguy cơ tử vong sớm, theo trang tin y khoa Medical News.

Đặc biệt, đi bộ ít nhất 1 giờ mỗi ngày giúp giảm đến 40% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và giảm 60% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, giúp kéo dài tuổi thọ.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng ngay cả đi bộ một ít cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ. Cụ thể, chỉ cần đi 2.500 bước - tức khoảng 2 km, cũng giúp giảm đến 34% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Ngược lại, cứ ngồi yên 102 phút thì làm tăng 12% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tăng 30% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Tác giả nghiên cứu chính, tiến sĩ Eric Hyde, nhà phân tích nghiên cứu tại Đại học California, cho biết: Đi bộ hằng ngày là biện pháp quan trọng bởi nó dễ thực hiện, ở bất kỳ cường độ nào và có thể được theo dõi trên đồng hồ thông minh, theo Medical News.