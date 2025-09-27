Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Phát hiện thi thể ca sĩ nổi tiếng trong vườn trái cây

Cao Hân
Cao Hân
27/09/2025 09:57 GMT+7

Giới giải trí Thái Lan rúng động trước thông tin bi thương về cái chết đột ngột của nữ ca sĩ Wandee Srinakhon. Cô được tìm thấy đã tử vong tại một vườn măng cụt ở huyện Nopphitam (Thái Lan).

Theo Khaosod, vụ việc xảy ra tại huyện Nopphitam, tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan. Cụ thể, trung tá cảnh sát Watanachai Phromchotichai cho biết, vào đêm 25.9, cơ quan chức năng nhận được báo cáo về một trường hợp tử vong tại một vườn măng cụt ở tiểu khu Na Reng.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường cùng với đội ngũ y tế từ Bệnh viện Nopphitam và các nhân viên của Quỹ Pracha Ruam Jai. Tại đây, họ phát hiện thi thể của một người phụ nữ được xác định là cô Siriporn, người nổi tiếng với nghệ danh Wandee Srinakhon và bản hit đình đám Sao Na Kap Chao Tui, trong trang phục đồ ngủ màu hồng.

Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ ước tính cô đã tử vong ít nhất từ 6 - 8 giờ trước khi được phát hiện. 

Phát hiện thi thể ca sĩ nổi tiếng trong vườn trái cây- Ảnh 1.

Thi thể nữ ca sĩ nổi tiếng với bản hit Sao Na Kap Chao Tui được tìm thấy trong trang phục đồ ngủ màu hồng

ẢNH: KHAOSOD

Cảnh sát giữ kín nguyên nhân

Hiện tại, nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của Wandee Srinakhon vẫn chưa được công bố. Dù đã có những nguồn tin lan truyền nghi vấn về "các vấn đề cá nhân", cảnh sát đã lên tiếng khẳng định sẽ giữ bí mật về các tình tiết khám nghiệm và cần thêm thời gian để điều tra kỹ lưỡng.

Người thân của nữ ca sĩ chia sẻ, dù cuộc sống riêng tư đã trải qua nhiều sóng gió, bao gồm cả việc ly thân và gần đây đang sống cùng mẹ, cô vẫn là một người lạc quan, yêu đời và duy trì niềm đam mê ca hát như nguồn sáng trong cuộc đời mình.

Phát hiện thi thể ca sĩ nổi tiếng trong vườn trái cây- Ảnh 2.

Sự ra đi của Wandee là một mất mát lớn cho làng nhạc Luk Thung

ẢNH: KHAOSOD

Nghệ sĩ gạo cội Ekkachai Sriwichai, người từng biểu diễn cùng cô trong ban nhạc Wong Kamphaeng, đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc. Ông ca ngợi giọng ca của Wandee đầy cảm xúc và còn nhớ tài năng múa Manora đặc sắc của cô. Với khán giả và đồng nghiệp, Wandee Srinakhon sẽ mãi được nhớ đến như một ca sĩ nhiệt huyết, gần gũi và giản dị.

Sau khám nghiệm, thi thể của cô đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ. Công chúng vẫn đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ cảnh sát về cái chết bi kịch của giọng ca tài hoa này.

