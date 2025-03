Phát hiện ung thư gan khi đi khám sức khỏe

Ngày 11.3, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Minh Tiến (Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á) cho biết sau khi đánh giá dựa trên hình ảnh CT và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán đây là ung thư biểu mô tế bào gan với kích thước 2-3 cm. Sau khi hội chẩn thống nhất và được sự đồng ý từ người bệnh, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt phân thùy sau của gan có chứa khối u.

Phần gan mang khối u ở vị trí vùng mạn sườn bên phải khó tiếp cận nên các bác sĩ đã quyết định mổ nội soi với đường mổ nhỏ ở vùng hạ sườn để cắt bỏ phân thùy sau của gan chứa khối u, đảm bảo chức năng gan. Phương pháp mổ nội soi với đường mổ nhỏ, ít xâm lấn, giúp người bệnh hồi phục sớm. Lượng máu mất trong ca mổ ít, nhờ vậy giảm thiểu tối đa rủi ro trong các ca phẫu thuật, người bệnh được đảm bảo sức khỏe ổn định, rút ngắn thời gian hồi phục.

"Bệnh nhân này có tiền sử viêm gan B, C nhưng có theo dõi điều trị thường xuyên, hơn nữa người bệnh cũng có đi thăm khám sức khỏe tổng quát định kỳ nên may mắn phát hiện u gan ngay từ khi khối u còn nhỏ, nhờ đó việc điều trị cũng dễ dàng hơn nhiều so với những ca bệnh có khối u tiến triển lớn", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Hình ảnh phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u gan ẢNH: BSCC

Sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ăn uống và trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo bác sĩ Tiến, u gan là bệnh lý tiềm ẩn, đa phần người bệnh phát hiện bệnh khi khối u đã diễn tiến nặng. Vì thế, bác sĩ Tiến khuyến cáo những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao như thường xuyên uống rượu bia, viêm gan B, C nên đi khám tổng quát cũng như siêu âm gan định kỳ 3-6 tháng/ lần để phát hiện sớm tổn thương gan nhằm can thiệp kịp thời, mang lại hiệu quả điều trị cao.