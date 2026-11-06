Phát hiện vật thể giống thuyền độc mộc dài 8,6 m dưới sông Kỳ Lộ

Ngày 6.11, UBND xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) cho biết hiện vật có hình dáng giống thuyền độc mộc vừa được một doanh nghiệp phát hiện trong quá trình hoạt động tại khu vực giáp ranh giữa thôn Tân Vinh và thôn Tân Phước, dưới lòng sông Kỳ Lộ.

Theo thông tin ban đầu, hiện vật dài khoảng 8,6 m, rộng 49 cm, cao 75 cm. Sau khi được phát hiện, hiện vật được đưa về Nhà thi đấu đa năng Đồng Xuân để bảo quản tạm thời.

Hiện vật có hình dáng giống thuyền độc mộc được phát hiện dưới lòng sông Kỳ Lộ ẢNH: CTV

Trước sự việc này, UBND xã Đồng Xuân đề nghị Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn kiểm tra, giám định và xem xét phương án lưu giữ hiện vật tại địa phương.

Các cơ quan chức năng đã phối hợp với UBND xã Đồng Xuân kiểm tra, nghiên cứu nhằm xác định đặc điểm, tính chất, niên đại và giá trị của hiện vật; đồng thời hướng dẫn địa phương phương án xử lý, bảo quản và lưu giữ theo quy định.

Theo UBND xã Đồng Xuân, việc phát hiện hiện vật giống thuyền độc mộc là thông tin đáng chú ý, có thể mở ra thêm hướng tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt và các hoạt động gắn với dòng sông Kỳ Lộ của cư dân địa phương qua các thời kỳ.

UBND xã Đồng Xuân cũng khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ di sản văn hóa. Khi phát hiện những hiện vật có dấu hiệu là di vật, cổ vật hoặc nghi có giá trị lịch sử, văn hóa, người dân cần kịp thời thông báo cho UBND xã hoặc cơ quan văn hóa có thẩm quyền để được hướng dẫn kiểm tra, tiếp nhận và xử lý.