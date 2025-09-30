Phạt nặng để không còn thói quen xấu xe máy leo vỉa hè

Như Thanh Niên đề cập, từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực, ý thức giao thông ở TP.HCM thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên gần đây, tình trạng người chạy xe máy trên vỉa hè gia tăng trở lại. Mặc dù lực lượng CSGT thường xuyên xử phạt, tuyên truyền, nhưng cứ vắng bóng công an thì đâu lại vào đó. Đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều, tình trạng nhiều xe máy thản nhiên nối đuôi nhau đi trên vỉa hè vẫn diễn ra.

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã công khai danh sách 201 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT ghi hình phạt nguội trên các tuyến đường ở Gò Vấp, Bình Thạnh (cũ) như: Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng... Những hình ảnh này được CSGT Hàng Xanh ghi nhận trong 2 ngày 17 và 18.9.

Nhiều xe máy tràn lên vỉa hè khi dòng người vẫn đang nghiêm túc dừng chờ đèn đỏ ẢNH: PHAN DIỆP

Theo trích xuất camera ghi hình phạt nguội, chỉ trong 57 giây của sáng 18.9, có tới 46 xe máy đi trên vỉa hè, với đủ loại xe, đủ biển số các tỉnh thành nối nhau thành hàng dài. Thay vì dừng chờ đèn đỏ sau những xe đã xếp hàng từ trước, hàng loạt xe máy đã chạy lên vỉa hè, xem đây như một làn đường riêng. Hậu quả của việc đi theo "lối đi riêng" này là mỗi người vi phạm phải nộp phạt 5 triệu đồng. Tổng tiền phạt của 46 xe vi phạm trong khoảng 1 phút này là 230 triệu đồng.

Không thể đổ lỗi

Nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đánh giá việc nhiều xe máy "leo vỉa hè, điền vào chỗ trống một cách bất chấp" này thể hiện một thói quen xấu cần nhanh chóng bị loại bỏ trong đời sống đô thị hiện đại. BĐ dominhnguyet nêu ý kiến: "Mình ủng hộ CSGT thường xuyên kiểm tra, phạt nặng các hành vi kém ý thức giao thông như vậy. Ngoài ra, cũng cần tăng cường phạt các xe chiếm vỉa hè, lòng đường ở các quán nhậu, hay ô tô đậu choáng cả hẻm nhà dân".

BĐ Minh Nghĩa phân tích: "Câu hỏi đặt ra là tại sao ai cũng biết việc xe máy chen lấn leo vỉa hè là sai, bị phạt nặng, phạt nghiêm, nhưng bẵng đi một thời gian lại tái diễn? Phải chăng đây là một thói quen đô thị rất xấu, cần được xóa bỏ bằng nhiều cách, chứ không chỉ đơn giản là phạt nóng, phạt nguội".

Tán thành, BĐ Hanh Le cho rằng nhiều người có tâm lý "đi nhanh hơn chút để thoát kẹt xe" đã tìm cách để chen hàng, lấn chỗ, leo vỉa hè, thậm chí chạy ngược chiều: "Không thể dựa vào lý do này để đổ lỗi, cơ bản vẫn là ý thức của người chạy xe máy. Chẳng lẽ anh muốn nhanh hơn để thoát kẹt xe, lại khiến cho những người đi sau, đang xếp hàng, càng bị kẹt xe hơn?".

Đề cập đến "thói quen xấu" này, BĐ Thai nêu ý kiến: "Tôi không ủng hộ việc chạy xe máy trên vỉa hè, nhưng cơ quan chức năng cũng cần xem xét, điều chỉnh, xử lý tình trạng ô tô chạy vào làn xe máy. Xe thì đông mà ô tô, kể cả xe buýt, chạy hết vào làn xe máy, thì chỗ đâu cho xe máy chạy".

Phạt thì phạt cho trót

Nhiều BĐ ủng hộ lực lượng CSGT TP.HCM tiếp tục công khai danh sách, hình ảnh các phương tiện vi phạm giao thông từ camera giám sát, đặc biệt là với lỗi xe máy leo vỉa hè. Bên cạnh đó, đa số BĐ cũng đề nghị "CSGT đã phạt thì phạt cho trót".

Giải thích thêm về đề nghị này, BĐ Trường Lưu nêu ý kiến: "Khi sử dụng camera giám sát giao thông, bên cạnh phát hiện xe máy leo vỉa hè, CSGT cần mở rộng hình ảnh giám sát các nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp dẫn đến tình huống xe máy bị ép đi lên vỉa hè, như ô tô lấn làn, xe buýt chen đường hoặc phương tiện dừng, đậu ngang ngược, để phạt nguội luôn".

Đồng tình, BĐ Hoàng Nguyễn cho rằng: "Bên cạnh vấn đề ý thức giao thông, cũng phải nhắc đến câu chuyện hạ tầng giao thông. Tôi thấy có nhiều con đường vỉa hè rất rộng, gần bằng lòng đường xe chạy, nhưng lượng người đi bộ rất ít, đếm trên đầu ngón tay, còn phương tiện lưu thông thì thường xuyên quá tải. Nếu mở rộng lòng đường lấy không gian thêm cho xe chạy thì chuyện xe máy leo lề sẽ giảm nhiều".

"Vừa phạt nghiêm, không bỏ sót, vừa bổ sung nhiều giải pháp hạ tầng để giúp việc lưu thông thông suốt, hiệu quả, đảm bảo người dân tâm phục khẩu phục", BĐ Toan Luu nêu ý kiến.