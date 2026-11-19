Vừa qua, đoàn tăng ni, phật tử tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM), trong đó có các phật tử từ Úc, Đức về Việt Nam, đã đến chùa Bảo Liên Hoa (xã Xuân Phú, thành phố Đồng Nai) thăm hỏi, trao quà cho đồng bào Chơ Ro khiếm thị đang tham gia khóa tu tại chùa.



Đoàn do thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An, làm trưởng đoàn.

Phật tử An Nghiêm từ Úc về khởi xướng chương trình trao quà đến người khiếm thị là đồng bào Chơ Ro ẢNH: TUỆ TÂM

Trong chuyến đi, phật tử An Nghiêm, hiện sinh sống tại Úc, là một trong những người khởi xướng chương trình. Dù đã cận giờ ra sân bay trở lại Úc, phật tử An Nghiêm vẫn dành thời gian đồng hành cùng đoàn, trực tiếp thăm hỏi và trao những phần quà đến bà con.

"Gửi những phần quà nghĩa tình đến bà con khiếm thị trước khi rời quê hương là niềm hạnh phúc và sự trọn vẹn lớn nhất của tôi trong chuyến về thăm nhà lần này. Nhìn những nụ cười lạc quan của bà con dù đôi mắt không thấy ánh sáng, con càng thấy những đóng góp của mình thật nhỏ bé và tự nhủ sẽ tiếp tục kết nối nhiều duyên lành hơn nữa cho những mảnh đời kém may mắn", chị chia sẻ.

Ông Oliver là phật tử tại đạo tràng Khánh An Germany (chùa Việt tại Đức) lần đầu đến Việt Nam ẢNH: TUỆ TÂM

Cùng tham gia chuyến thiện nguyện có ông Oliver, phật tử sinh hoạt tại đạo tràng Khánh An Germany (chùa Việt tại Đức). Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam tham gia hoạt động thiện nguyện.

"Tôi vô cùng xúc động trước sự kiên cường của bà con Chơ Ro và tinh thần dấn thân của phái đoàn Khánh An. Chuyến đi giúp tôi cảm nhận trọn vẹn lòng từ bi và sự gắn kết không biên giới của những người con Phật", ông Oliver bày tỏ.

Chị Lavia, con gái ông Oliver tham gia chuyến thiện nguyện tại chùa quê khi lần đầu đến Việt Nam ẢNH: TUỆ TÂM

Trong chương trình, đoàn đã trao tận tay bà con 200 phần quà, mỗi phần gồm gạo, dầu ăn, nước chấm và 400.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí thực hiện là 163,2 triệu đồng, do các phật tử An Nghiêm, An Khánh, An Diệu Hồng, An Phúc Hậu, An Như Thiện cùng các thành viên trong gia đình phật tử Khánh An đóng góp.

Trước khi trao quà, thượng tọa Thích Trí Chơn có buổi chia sẻ Phật pháp với chủ đề "Ánh sáng từ trái tim" dành cho hơn 200 người khiếm thị đang tham gia khóa tu tại chùa Bảo Liên Hoa.

Qua những lời giảng gần gũi, thượng tọa động viên bà con vượt qua mặc cảm về khiếm khuyết thị giác, nuôi dưỡng trí tuệ, lòng từ bi và tìm điểm tựa tinh thần nơi tam bảo.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An cùng đoàn tăng thân về chùa quê ở Đồng Nai trao quà ẢNH: TUỆ TÂM

Theo thầy viện chủ, những chuyến thiện nguyện cũng là cơ hội để phật tử thực hành lòng từ bi ẢNH: TUỆ TÂM

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, chuyến đi cũng là dịp để mỗi phật tử nhìn lại những điều may mắn mình đang có, biết trân quý cuộc sống và mở rộng lòng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tọa nhấn mạnh, việc tu học không chỉ diễn ra trong chánh điện hay khuôn viên chùa mà còn được thể hiện qua những hành động thiết thực trong đời sống. Những chuyến thiện nguyện như thế cũng là cơ hội để phật tử thực hành lòng từ bi, nuôi dưỡng tinh thần phụng sự và chia sẻ khó khăn với cộng đồng.