Theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND của tỉnh Lạng Sơn, công trình thuộc dự án nhóm B, được đầu tư xây dựng tại khu vực sân vận động Đông Kinh, kết hợp Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên diện tích khoảng 4,58 ha, tổng mức đầu tư 256,205 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Phối cảnh khu vực Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khuôn viên quảng trường ẢNH: CỔNG TTĐT LẠNG SƠN

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn quản lý, được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, năm 2026 triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch.

Giai đoạn từ năm 2026 - 2029, triển khai các hạng mục công trình thuộc dự án theo tiến độ được phê duyệt.

Công trình tích hợp Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào không gian quảng trường, với mong muốn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cảnh quan và các công trình phụ trợ, cũng được đầu tư nhằm bảo đảm điều kiện khai thác, vận hành.

Việc đầu tư xây dựng quảng trường Lạng Sơn được kỳ vọng hình thành không gian công cộng trung tâm đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng.

Quảng trường cũng được kỳ vọng góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm đô thị, nâng cao chất lượng không gian công cộng và thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.