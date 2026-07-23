Phê duyệt chủ trương thành lập Trường ĐH Du Lịch TP.HCM

Phó thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường ĐH Du lịch TP.HCM theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sinh viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ảnh: NTCC

TS Vũ Khắc Chương cũng cho biết dự án Trường ĐH Du Lịch TP.HCM (tên viết tắt: UTTH) là trường đại học ứng dụng đa ngành tại TP.HCM với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.200 tỉ đồng. Mục tiêu của trường là đưa ngành du lịch dịch chuyển mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, đóng vai trò bệ phóng cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao (quản trị khách sạn thông minh, du lịch MICE, nghệ thuật ẩm thực nâng tầm theo chuẩn Michelin...) nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á…

Được biết, Ban điều phối dự án đang có kế hoạch kêu gọi đối tác tham gia cổ phần sáng lập, tham gia Hội đồng trường, cùng định hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực cao cấp, hợp tác liên kết đào tạo, phát triển hệ sinh thái thực nghiệm và cung ứng nhân sự chất lượng cao…



