Phép thử mạo hiểm

EU cấm vận Nga xuất khẩu dầu lửa và khí đốt nhưng vẫn phải để cho tuyến đường ống dẫn dầu này hoạt động vì một số thành viên EU và NATO ở châu Âu vẫn phụ thuộc vào cung ứng dầu của Nga, đặc biệt là Hungary và Slovakia. Hai nước này đã kịch liệt phản đối Ukraine tiến hành không kích vào tuyến đường ống nói trên.

EU cấm vận Nga xuất khẩu dầu lửa và khí đốt ảnh: reuters

Ukraine ý thức được rằng hành động quân sự như vậy tuy gây khó cho Nga về xuất khẩu dầu nhưng cũng bất chấp EU và lợi ích sống còn của một số thành viên EU. Ukraine quả quyết là không tấn công nhằm vào an ninh năng lượng của EU hay của thành viên nào trong khối mà chỉ nhằm vào Nga nhưng dù vậy thì vẫn có thành viên EU bị vạ lây và tổn thất.

Có nhiều lý do luận giải cho hành động của Ukraine. Trước hết là sự thất vọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không gia tăng mức độ cấm vận Nga và không thuyết phục hay thúc ép được Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng như không trừng phạt thứ cấp Trung Quốc về tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga. Ukraine cũng cho rằng việc Mỹ trừng phạt thứ cấp Ấn Độ về tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga không đưa lại kết quả đáng kể gì. Vì thế, Ukraine dùng các cuộc không kích vào tuyến đường ống dẫn dầu nói trên để thúc ép Mỹ và EU tăng cường trừng phạt Nga.

Một mục đích chính khác là làm phép thử về phản ứng của EU và một số thành viên EU vẫn thân Nga và không mặn mà với việc tiếp tục hậu thuẫn Ukraine. Đó là phép thử về đoàn kết thống nhất trong nội bộ EU và NATO, là phép thử xem EU và NATO phản ứng thế nào khi Ukraine gây tổn hại đến lợi ích của thành viên, từ đó xác định EU và NATO chịu được cùng chìm, cùng nổi với Ukraine đến mức độ nào nữa.