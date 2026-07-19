Phía sau clip người đàn ông lớn tuổi lặng lẽ treo túi đồ ăn ở xe

Đoạn clip ghi lại cảnh bố chồng cũ lặng lẽ treo túi đồ ăn lên xe của con dâu cũ và các cháu nội rồi âm thầm rời đi, không gọi điện hay làm phiền đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Hành động giản dị nhưng đầy tình cảm của ông nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cư xử văn minh của con dâu cũng như bố mẹ chồng cũ sau ly hôn.



Bố chồng cũ của chị Vân Anh lặng lẽ treo đồ ăn ở xe ẢNH: NVCC

Chị Vân Anh (33 tuổi, quê ở Hưng Yên) cho biết chị và chồng cũ kết hôn vào năm 2014. Một năm trước họ quyết định ly hôn, chị và 2 con trai ở riêng cách nhà bố mẹ chồng cũ 5 km.

Dù cuộc hôn nhân đã khép lại nhưng chị và bố mẹ chồng cũ vẫn đối xử với nhau bằng sự chân thành, tôn trọng. Mỗi khi có đồ ăn ngon, bố chồng cũ lại mang đến cho chị Vân Anh và các cháu nội.

Clip bố chồng cũ của chị Vân Anh vẫn yêu thương con dâu và cháu nội

Chị Vân Anh cho biết, mỗi khi mang thịt, cá hoặc thực phẩm tươi sống, bố chồng cũ sẽ gọi điện để chị kịp ra nhận và bảo quản. Riêng với trái cây hay đồ khô, ông chỉ âm thầm treo ở xe rồi lặng lẽ về, không gọi điện vì biết con dâu thường ngủ dậy muộn và không muốn làm phiền. Ngoài ra, mẹ chồng cũ thường xuyên gọi điện hỏi ăn gì để bảo bố mang đến. Bố chồng cũ thương con cháu nhưng cũng biết giữ khoảng cách và tôn trọng cuộc sống hiện tại của con dâu.

"Trước đây mình có nhiều năm sống chung với bố mẹ chồng cũ trước khi ra ở riêng. Giờ đây vào các dịp lễ tết mình vẫn chủ động cùng các con sang thăm nom, chúc tết ông bà. Những ngày gia đình chồng cũ có việc quan trọng, mình chủ động đến trước một ngày dọn dẹp nhưng sẽ không có mặt vào ngày chính để mọi người đỡ thấy khó xử", chị Vân Anh nói.