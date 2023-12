Phiên chất vấn HĐND tỉnh Nam Định 'nóng' với tội phạm trên không gian mạng, rác thải

Làm rõ 22 vụ sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

Chiều 9.12, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn một số lãnh đạo, các sở và lãnh đạo tỉnh. Một trong những nội dung được cử tri quan tâm nhất là phần chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định về tình trạng tội phạm trên không gian mạng.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định CÙ HIỀN

Câu hỏi được đặt ra cho đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, xoay quanh vấn đề tội phạm công nghệ cao và các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, khó lường. Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh cho biết các giải pháp mà ngành công an đã triển khai để đấu tranh, phòng ngừa đối với các loại tội phạm trên.

Trả lời chất vấn, đại tá Trần Minh Tiến nhận định, thời gian qua, tình hình tội phạm trên không gian mạng diễn biến rất phức tạp. Riêng lĩnh vực trật tự xã hội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên toàn quốc có hơn 1.000 vụ án, trong đó, năm qua, Công an tỉnh Nam Định đã nhận được 72 đơn đề nghị của công dân liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng.

Năm 2023, Công an tỉnh Nam Định đã điều tra, làm rõ 22 vụ với 26 bị can sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xác lập 6 chuyên án, khởi tố 3 vụ với 17 bị can về thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; 3 vụ với 26 bị can làm giả con dấu của cơ quan tổ chức...

Về giải pháp xử lý tội phạm công nghệ cao, ngoài tham mưu cho UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo, phối hợp ngành chức năng tuyên truyền về luật an ninh mạnh, Công an tỉnh Nam Định kiến nghị Sở TT-TT và các nhà mạng đẩy nhanh tiến độ làm sạch thông tin trên thuê bao di động, xử lý các sim rác. Đồng thời kiến nghị ngân hàng niêm yết nội dung cảnh báo lừa đảo và đề nghị người dân chủ động tố giác với công an khi nghi ngờ hành vi lừa đảo.

Lo lắng vấn đề ô nhiễm môi trường, quỹ đất nghĩa trang ngày càng eo hẹp

Cùng ngày, trong phần báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Khúc Mạnh Kiên, Bí thư H.Nam Trực, đề nghị Sở TN-MT giải quyết vấn đề quỹ đất quy hoạch nghĩa trang và vấn đề xử lý rác thải.

Đại biểu Khúc Mạnh Kiên, Bí thư H.Nam Trực (Nam Định) CÙ HIỀN

Theo đại biểu Khúc Mạnh Kiên, quỹ đất cho nghĩa trang đang gặp khó, bên cạnh đó, việc xử lý rác thải chủ yếu bằng hình thức chôn lấp, đốt chưa đảm bảo được tính lâu dài và gây ô nhiễm môi trường.

Phản hồi ý kiến của đại biểu, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Nam Định Phạm Văn Sơn cho biết, hiện nay, trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỉnh đã phê duyệt cho các huyện, quỹ đất làm nghĩa trang, nghĩa địa rất lớn, còn 427 ha. "Các xã làm chủ đầu tư những khu nghĩa trang nên tôi đề nghị các huyện về chỉ đạo các xã triển khai, thực hiện. Vướng mắc ở đâu, ý kiến lên, chúng tôi sẽ tháo gỡ", ông Phạm Văn Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, vấn đề thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh, Sở TN-MT tỉnh đã thực hiện triển khai từ năm 2007 và tỉnh Nam Định gần như là tỉnh đầu tiên triển khai các điểm thu gom rác thải. 77 bãi chôn lấp và nhiều lò đốt rác được đặt ở các xã, thị trấn. Hiện nay, lượng rác thải phát sinh, mỗi ngày khoảng 1.000 tấn, đây được đánh giá là lượng rác thải quá lớn.

Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Nam Định cho biết thêm, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều quyết định về quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh… Trong những quyết định này, UBND tỉnh đã chỉ đạo rõ, giao các huyện, xã lựa chọn các điểm tập kết chất thải. "Tôi đề nghị các huyện, xã triển khai ngay việc này. Nếu chỗ nào chưa có trong quy hoạch được cấp, chúng ta đưa vào trong điều chỉnh ruộng đất. Việc này cần khẩn trương, làm nhanh", ông Sơn cho biết thêm.

Hiệ, tỉnh Nam Định đã đưa vào 4 điểm tập kết rác thải tập trung trong toàn tỉnh gồm: khu xử lý rác thải Mỹ Thành, khu Quất Lâm, Nghĩa Hưng và Ý Yên. Sở TN-MT đã kêu gọi các nhà đầu tư, các nhà đầu tư đã về nghiên cứu để tập trung xử lý rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt…