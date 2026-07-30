Phiên chợ nổi đặc biệt ở Quảng Ngãi: Thương lái chèo ghe áp sát tàu cá mua hải sản

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 4 giờ sáng, khi những con tàu đánh cá vừa cập cửa biển Cửa Đại (xã An Phú, Quảng Ngãi), hàng chục chiếc ghe của thương lái đã nhanh chóng áp sát để thu mua hải sản ngay trên mặt nước. Phiên chợ chỉ kéo dài hơn 2 giờ nhưng đã trở thành nét sinh hoạt đặc trưng của vùng cửa biển, nơi nhịp sống bắt đầu khi nhiều nơi còn đang say giấc.

Chợ cá Cửa Đại (Quảng Ngãi) thu mua hải sản ngay trên mặt nước ẢNH: HẢI PHONG

Khi màn đêm còn bao phủ vùng cửa biển Cửa Đại, ánh đèn từ những con tàu đánh cá sau một đêm vươn khơi đã nối nhau hướng vào bờ. Không lâu sau, mặt nước vốn yên ắng bỗng trở nên nhộn nhịp khi hàng chục chiếc ghe nhỏ của thương lái lần lượt chèo ra đón tàu.

Những con tàu nối đuôi nhau cập bến, sau phiên biển đêm ẢNH: HẢI PHONG

Khác với nhiều chợ cá ven biển, hải sản ở Cửa Đại không được đưa lên bờ mới giao dịch. Ngay khi tàu vừa cập cửa biển, việc mua bán đã diễn ra trực tiếp trên mặt nước. Những giỏ cá, mực, tôm tươi rói được chuyền tay từ tàu sang ghe trong không khí khẩn trương nhưng rất nhịp nhàng.

Từng ghe thu mua lần lượt áp sát mạn tàu, người trên tàu nhanh tay phân loại hải sản, cân, chuyển hàng, còn thương lái nhanh chóng nhận hàng rồi đưa vào bờ. Mọi công đoạn diễn ra thuần thục như một dây chuyền đã được hình thành qua nhiều năm.

Những thương lái dùng ghe áp sát tàu cá để thu mua hải sản ẢNH: HẢI PHONG

Khi trời vừa hửng sáng cũng là lúc "chợ nổi" Cửa Đại bước vào thời điểm sôi động nhất. Tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau í ới giữa sóng nước hòa cùng tiếng cười nói của ngư dân và thương lái tạo nên bức tranh lao động đặc trưng của vùng cửa biển Quảng Ngãi.

Phiên chợ chỉ họp hơn 2 giờ

Theo người dân địa phương, chợ nổi Cửa Đại chỉ diễn ra từ khoảng 4 giờ đến hơn 6 giờ 30 sáng.

Trên bờ nhiều phụ nữ phân loại hải sản sau khi mua từ trên tàu cá ẢNH: HẢI PHONG

Bà Lê Thị Gái (45 tuổi, ở xã An Phú), người có nhiều năm thu mua hải sản tại đây, cho biết cứ khoảng 4 - 5 giờ sáng, các tàu cá bắt đầu trở về sau chuyến biển đêm.

"Tôi mua hải sản ở đây nhiều năm rồi. Hải sản rất tươi vì vừa được đưa từ biển vào. Chủ yếu là cá, mực, tôm... Sau khi thu mua xong, chúng tôi chở ngay vào các chợ để bán", bà Gái chia sẻ.

Đối với các thương lái, việc chèo ghe ra tận tàu nhận hải sản đã trở thành công việc quen thuộc mỗi ngày. Nhờ giao dịch ngay trên mặt nước, hải sản giữ được độ tươi ngon, đồng thời giúp ngư dân tiết kiệm thời gian bốc dỡ.

Bà Lê Thị Gái với giỏ cá tươi rói trên tay ẢNH: HẢI PHONG

Bà Huỳnh Thị Sáu (58 tuổi, ở xã An Phú) cho biết, thông thường khoảng 15 giờ chiều hôm trước, các tàu cá rời bến vươn khơi khai thác. Sau một đêm đánh bắt, đến rạng sáng hôm sau tàu quay về Cửa Đại và bán ngay số hải sản vừa đánh bắt được.

"Đa số hải sản đều bán cho thương lái. Khi tàu vừa vào cửa biển đã có ghe đến nhận hàng. Cách mua bán này đã gắn bó với ngư dân nơi đây từ rất lâu rồi", bà Sáu nói.

Hải sản ở chợ nổi Cửa Đại có rất nhiều loại ẢNH: HẢI PHONG

Những phiên chợ trên mặt nước tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong đời sống của ngư dân địa phương. Đây là nơi tiêu thụ gần như toàn bộ sản lượng hải sản sau mỗi chuyến biển, giúp ngư dân nhanh chóng có nguồn thu để tiếp tục chuẩn bị nhiên liệu, ngư lưới cụ cho chuyến ra khơi tiếp theo.

Sau khoảng hơn 2 giờ tấp nập, khi mặt trời dần lên cao, những chiếc ghe chở đầy hải sản lần lượt cập bờ, rồi tỏa đi các chợ dân sinh trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mặt nước cửa biển cũng yên ắng trở lại, còn những con tàu cá lại tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình vươn khơi vào buổi chiều.

Một số hình ảnh ghi nhận của PV Thanh Niên tại chợ nổi Cửa Đại (Quảng Ngãi):

Tàu cá về đậu gần bờ, thương lái dùng ghe nhỏ áp sát để mua hải sản ẢNH: HẢI PHONG

Thương lái thu mua hải sản trên mặt nước lúc sáng sớm ẢNH: HẢI PHONG

Cá hố tươi rói vừa đánh bắt được ẢNH: HẢI PHONG

Dưới ánh đèn tàu cá là hoạt động mua bán hải sản nhộn nhịp ẢNH: HẢI PHONG

Trên cao nhìn xuống chợ cá không khác gì chợ nổi trái cây ở miền Tây ẢNH: HẢI PHONG

Hoạt động thu mua hải sản chỉ diễn ra vài giờ đồng hồ ẢNH: HẢI PHONG