Phim 18+ có Quang Tuấn thu gần 130 tỉ đồng, liệu có lập kỷ lục ở phòng vé?

Thạch Anh
30/03/2026 17:55 GMT+7

Đạt gần 130 tỉ đồng, nhiều người thắc mắc liệu 'Quỷ nhập tràng 2' với sự tham gia của Khả Như - Quang Tuấn có vượt qua phần 1 để trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất ở phòng vé?

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, sau hơn 3 tuần ra rạp, phim điện ảnh Quỷ nhập tràng thu về hơn 127,3 tỉ đồng. Trong 3 ngày cuối tuần, dự án kinh dị có sự tham gia của Khả Như, Quang Tuấn thu về hơn 5,8 tỉ đồng. Từng dẫn đầu phòng vé ngay khi ra mắt song ở hiện tại, phim đã bị Hẹn em ngày nhật thực Cú nhảy kỳ diệu vượt mặt với doanh thu lần lượt là 19,2 tỉ đồng và 8,8 tỉ đồng.

Hẹn em ngày nhật thực vừa ra rạp đã dẫn đầu doanh thu phòng vé

Theo đánh giá của đại diện Box Office Vietnam về thị trường phim ảnh trong tuần qua, Hẹn em ngày nhật thực dời ngày khởi chiếu sớm hơn một tuần và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bộ phim vươn lên dẫn đầu, có doanh thu tốt và phản ứng của khán giả trên mạng xã hội đều khá tích cực.

Ngoại trừ phim do Thiên Ân đóng chính, 4 tác phẩm còn lại trong top 5 đều là những dự án từng dẫn đầu phòng vé tuần trước. “Cú nhảy kỳ diệu duy trì sức nóng trước khi Super Mario ra rạp tuần sau. Quỷ nhập tràng 2 không khó khăn để vượt qua Ma da, đứng top 2 phim kinh dị ăn khách nhất Việt Nam. Thoát khỏi tận thế vẫn duy trì sức hút từ các vé ở phòng premium format, đã giúp duy trì doanh thu của bộ phim này”, phía Box Office Vietnam đánh giá.

Phía Box Office Vietnam nói gì về phim có Quang Tuấn?

Quỷ nhập tràng 2 vượt qua Ma da để vào top 2 phim kinh dị Việt ăn khách nhất

Quỷ nhập tràng 2 thuộc thể loại phim kinh dị, gắn nhãn 18+. Đây là phần tiền truyện của nhân vật Minh Như khi cô trở về xưởng nhuộm gia đình sau nhiều năm bị xua đuổi. Tại đây, cô phải đối mặt với những hiện tượng ma quái cùng sự thật tàn khốc về cái chết của mẹ và giao ước đẫm máu năm xưa. Dự án có sự góp mặt của dàn diễn viên như Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như, Doãn Quốc Đam, Ngọc Hương…

Tính đến hiện tại, doanh thu của Quỷ nhập tràng 2 là 127,3 tỉ đồng, trong khi phần 1 của phim chạm đến mốc 149,6 tỉ đồng. Chính điều này khiến nhiều người thắc mắc liệu phần 2 của dự án có vượt qua thành tích trước để trở thành phim kinh dị ăn khách nhất Việt Nam? Bày tỏ quan điểm của mình, ông Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam cho rằng sẽ khó có thể xảy ra bởi hiện tại, phim cũng đã giảm suất chiếu. Chưa kể, tuần này phim Song hỷ lâm nguy cùng Super Mario ra rạp, sẽ chiếm suất chiếu tại phòng vé.

Theo ghi nhận, đến hiện tại, nhiều phim Việt từng “gây bão”, thậm chí đạt doanh thu trăm tỉ dần giảm sức hút và chuẩn bị rời rạp, trong đó phải kể đến Thỏ ơi (hơn 449 tỉ đồng), Báu vật trời cho (103 tỉ đồng)...

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
