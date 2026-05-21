Phim hài lãng mạn 'Cô nàng ngổ ngáo' tái xuất với bản 4K

Theo Variety ngày 20.5, hãng phân phối phim nghệ thuật Film Movement Classics vừa chính thức sở hữu bản quyền phát hành tại thị trường Bắc Mỹ đối với phiên bản phục chế kỹ thuật số 4K của bộ phim My sassy girl (tựa Việt: Cô nàng ngổ ngáo) - tác phẩm hài lãng mạn kinh điển do Kwak Jae Yong đạo diễn, với sự tham gia của hai ngôi sao Jun Ji Hyun và Cha Tae Hyun.

Theo thỏa thuận được ký kết với công ty quản lý bản quyền phân phối quốc tế của bộ phim, Film Movement Classics lên kế hoạch đưa phiên bản phục chế chất lượng cao này trở lại các rạp chiếu phim vào cuối năm nay, sau đó sẽ phát hành dưới các định dạng đĩa vật lý và trên các nền tảng xem phim trực tuyến.

Cha Tae Hyun và Jun Ji Hyun trong bộ phim kinh điển My sassy girl, tác phẩm sẽ tái xuất rạp Bắc Mỹ với bản phục chế 4K ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, My sassy girl được cải biên dựa trên những câu chuyện có thật được một chàng trai chia sẻ trên mạng về mối quan hệ tình cảm của mình. Bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc và trên toàn châu Á, trở thành một trong những tác phẩm mở đường và thúc đẩy mạnh mẽ sự lan tỏa của làn sóng Hàn Quốc ra thế giới.

Tác phẩm theo chân Gyeon Woo do Cha Tae Hyun thủ vai - một anh chàng sinh viên đại học tốt bụng nhưng có phần ngây ngô. Cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn sau cuộc gặp gỡ định mệnh trên tàu điện ngầm với một cô gái xinh đẹp nhưng lại vô cùng ngổ ngáo, bướng bỉnh và thường xuyên say xỉn do Jun Ji Hyun thủ vai. Sự kết hợp ăn ý và duyên dáng của bộ đôi diễn viên chính đã biến bộ phim thành một tượng đài vững chắc của dòng phim tình cảm lãng mạn châu Á suốt hơn hai thập kỷ qua.

"Chúng tôi vô cùng hào hứng khi được mang một trong những viên ngọc quý nhất của điện ảnh đại chúng Hàn Quốc trở lại với khán giả Bắc Mỹ. Phiên bản phục chế 4K này không chỉ bảo tồn nguyên vẹn tinh thần và sự hài hước nguyên bản của bộ phim, mà còn mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động, sắc nét nhất cho cả những người hâm mộ trung thành lẫn thế hệ khán giả mới", chủ tịch Film Movement Classics chia sẻ.

Thành công vượt bậc của My sassy girl vào năm 2001 không chỉ giúp Jun Ji Hyun bước lên đỉnh cao sự nghiệp với danh xưng "tình đầu quốc dân", mà còn mở đường cho hàng loạt phiên bản làm lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả phiên bản của Hollywood vào năm 2008.