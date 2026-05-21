Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Phim hài lãng mạn 'Cô nàng ngổ ngáo' tái xuất với bản 4K

Châu Mộc
Châu Mộc
21/05/2026 17:34 GMT+7

Tác phẩm hài lãng mạn mang tính biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc ra mắt năm 2001 'Cô nàng ngổ ngáo' chuẩn bị tái ngộ khán giả với một diện mạo hoàn toàn mới.

Theo Variety ngày 20.5, hãng phân phối phim nghệ thuật Film Movement Classics vừa chính thức sở hữu bản quyền phát hành tại thị trường Bắc Mỹ đối với phiên bản phục chế kỹ thuật số 4K của bộ phim My sassy girl (tựa Việt: Cô nàng ngổ ngáo) - tác phẩm hài lãng mạn kinh điển do Kwak Jae Yong đạo diễn, với sự tham gia của hai ngôi sao Jun Ji Hyun và Cha Tae Hyun.

Theo thỏa thuận được ký kết với công ty quản lý bản quyền phân phối quốc tế của bộ phim, Film Movement Classics lên kế hoạch đưa phiên bản phục chế chất lượng cao này trở lại các rạp chiếu phim vào cuối năm nay, sau đó sẽ phát hành dưới các định dạng đĩa vật lý và trên các nền tảng xem phim trực tuyến.

Huyền thoại Hàn Quốc 'My Sassy Girl' tái xuất với bản 4K - Ảnh 1.

Cha Tae Hyun và Jun Ji Hyun trong bộ phim kinh điển My sassy girl, tác phẩm sẽ tái xuất rạp Bắc Mỹ với bản phục chế 4K

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, My sassy girl được cải biên dựa trên những câu chuyện có thật được một chàng trai chia sẻ trên mạng về mối quan hệ tình cảm của mình. Bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc và trên toàn châu Á, trở thành một trong những tác phẩm mở đường và thúc đẩy mạnh mẽ sự lan tỏa của làn sóng Hàn Quốc ra thế giới.

Tác phẩm theo chân Gyeon Woo do Cha Tae Hyun thủ vai - một anh chàng sinh viên đại học tốt bụng nhưng có phần ngây ngô. Cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn sau cuộc gặp gỡ định mệnh trên tàu điện ngầm với một cô gái xinh đẹp nhưng lại vô cùng ngổ ngáo, bướng bỉnh và thường xuyên say xỉn do Jun Ji Hyun thủ vai. Sự kết hợp ăn ý và duyên dáng của bộ đôi diễn viên chính đã biến bộ phim thành một tượng đài vững chắc của dòng phim tình cảm lãng mạn châu Á suốt hơn hai thập kỷ qua.

"Chúng tôi vô cùng hào hứng khi được mang một trong những viên ngọc quý nhất của điện ảnh đại chúng Hàn Quốc trở lại với khán giả Bắc Mỹ. Phiên bản phục chế 4K này không chỉ bảo tồn nguyên vẹn tinh thần và sự hài hước nguyên bản của bộ phim, mà còn mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động, sắc nét nhất cho cả những người hâm mộ trung thành lẫn thế hệ khán giả mới", chủ tịch Film Movement Classics chia sẻ.

Thành công vượt bậc của My sassy girl vào năm 2001 không chỉ giúp Jun Ji Hyun bước lên đỉnh cao sự nghiệp với danh xưng "tình đầu quốc dân", mà còn mở đường cho hàng loạt phiên bản làm lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả phiên bản của Hollywood vào năm 2008.

Tin liên quan

'Salmokji' trở thành phim kinh dị ăn khách nhất Hàn Quốc

'Salmokji' trở thành phim kinh dị ăn khách nhất Hàn Quốc

Vượt qua cái bóng sừng sững suốt hơn hai thập niên của kiệt tác 'A Tale of Two Sisters', bộ phim kinh dị siêu nhiên 'Salmokji: Whispering Water' vừa thiết lập kỷ lục mới tại phòng vé xứ kim chi.

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc phim điện ảnh My sassy girl Jun ji hyun Cô nàng ngổ ngáo cha tae hyun
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận