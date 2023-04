Phim hoạt hình võ thuật 'Kung Fu Panda 4' hé lộ nội dung

Dự án Kung Fu Panda 4 được mong đợi một thời gian dài sau khi phần phim thứ 3 gặt hái thành công nhất định. Tại sự kiện CinemaCon, Jack Black, nam diễn viên lồng tiếng cho nhân vật gấu trúc Po, đại diện Dreamworks Animation để chia sẻ về dự án mới nhất này.

Trong phần 4 của thương hiệu Kung Fu Panda, Po sẽ đối diện với những thử thách chưa từng gặp DREAMWORKS

Theo chia sẻ của nam diễn viên Jack Black, Po sau khi chiến đấu với Kai, kẻ phản diện gây nỗi khiếp sợ cho mọi người trong phần 3, trong phần 4 này cậu "sẽ đối diện với thử thách lớn nhất của mình. Nhưng liệu cậu ta có sống sót qua thử thách ấy hay không?".

Sau khi kinh qua những gian khổ trong các phần trước, đặc biệt là đánh bại được kẻ phản diện cực mạnh là Kai, Po sẽ trở thành lãnh đạo tinh thần của vùng đất Valley of Peace, đồng thời phải chuẩn bị nhiều thứ quan trọng khi được chọn là Chiến binh Rồng.

Tuy nhiên, Po một lần nữa đối mặt với kẻ thù mới là Chameleon, kẻ có thể chiêu mộ những tên phản diện khác từ trong quá khứ. Jack Black nói rằng, Po phải nỗ lực luyện tập các kỹ năng mới để đối phó với kẻ thù hùng mạnh. Đồng thời anh tiếp: "Po phải đánh bại từng tên một trong số chúng".

Po tuy được trui rèn qua những phần phim trước nhưng cậu vẫn phải nỗ lực rất nhiều ở phần phim thứ 4 DREAMWORKS

Nhà làm phim Mike Mitchell (chỉ đạo các phim The Lego Movie 2: The Second Part, Trolls, Shrek Forever) sẽ ngồi ghế đạo diễn của dự án mới nhất này. Họa sĩ hoạt hình Stephanie Ma Stine (từng thực hiện How to Train Your Dragon: The Hidden World) đồng chỉ đạo với Mike Mitchell. Vị trí sản xuất dự án được giao cho Rebecca Huntley (từng sản xuất The Bad Guys). Có thể nói, những nhà làm phim đảm nhận dự án Kung Fu Panda 4 toàn là những tên tuổi có tiếng trong giới làm phim hoạt hình. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 8.3.2024.