Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 45: Nghĩa đã biết Kitty là con gái mình?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 44 tối qua có những nội dung cho thấy Hà đã có tình cảm sâu đậm với Nghĩa nhưng cô chưa thoải mái để mở lòng nên khi nghe tin Vũ bị tai nạn ở Tây Bắc thì Ngân Hà đã không giữ được bình tĩnh. Cũng may là Vũ không sao. Anh trở về lại thành phố và đến thăm Kitty. Lần này tưởng đâu Ngân Hà sẽ thổ lộ hết lòng mình nhưng khi nghe Vũ nói anh sắp đi hội thảo ở Thụy Sĩ và cũng phải dành thời gian chăm sóc mẹ thì Hà đã không muốn nói thêm. Cô vội chạy đi trong nước mắt. Vũ đã không nói rõ cho Hà biết chuyện bà Trúc bị ung thư đã di căn, không còn sống được bao lâu nữa.

Nghĩa tìm gặp Vũ để hỏi vì sao chưa cưới Ngân Hà? Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác thì Vũ đã lái xe đưa mẹ đến gặp ông Trường và bà Hạ Lan. Trên đường đi, bà Trúc kể lại chuyện quá khứ với ông Trường và muốn Vũ hãy đợi bà nhắm mắt rồi đến với Ngân Hà. Có vẻ bà Trúc rất cố chấp và quá ích kỷ. Trong cuộc gặp giữa bà Hạ Lan với ông Trường sau đó thì ông Trường đã nhận sai hết về mình và cũng năn nỉ bà Trúc hãy mở lòng để Hà và Vũ được hạnh phúc vì các con đã phải chịu đau khổ quá nhiều vì chuyện của người lớn.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 44 còn có cảnh vợ của Việt đã cảnh cáo An Nhiên khi có trong tay đầy đủ bằng chứng vào khách sạn với Việt cũng như đoạn ghi âm Việt đôi chối với vợ và thừa nhận An Nhiên chỉ là nơi xả rượu của hắn. Sau khi rời khỏi spa của An Nhiên thì vợ của Việt đã gọi cho Nghĩa. Xem ra Nghĩa cũng chính là người đứng sau phối hợp với vợ Việt và đã nắm rõ mọi điều về An Nhiên.

An Nhiên tìm thấy hình bé Kitty trong túi đồ của bà Xinh Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 45 tối nay 19.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy trong bữa tiệc chia tay Vũ, Mỹ Đình không muốn cặp bạn thân lỡ duyên thêm một lần nữa nên đã nói hộ tình cảm của Ngân Hà.

Trong một cảnh khác của tập phim tối nay cho thấy An Nhiên tự tiện vào phòng của bà Xinh lục đồ gì đấy và phát hiện ra hình bé Kitty trong túi xách của bà. Cô ta thấy đứa trẻ này quen quen… Đúng lúc ấy bà Xinh về và bị con dâu chất vấn.

Mỹ Đình nói hộ tình cảm của Ngân Hà Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 45 còn có cảnh Nghĩa đến nhà Vũ tìm và hỏi vì sao lại chưa cưới Ngân Hà rồi còn nói những lời bóng gió: "Có người nói là Kitty giống tôi. Con gái giống cha giàu ba họ đấy".

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 45: Nghĩa đã biết Kitty là con gái mình?