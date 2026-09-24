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    Thời sự

    Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội làm Phó chủ tịch Bắc Ninh

    Tuệ Nguyễn
    Tuệ Nguyễn
    Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Sáng nay 24.9, thường trực HĐND TP.Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

    Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh, ông Mai Sơn, Phó chủ tịch thường trực, trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu phó chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

    Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội làm Phó chủ tịch Bắc Ninh- Ảnh 1.

    Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường

    ẢNH: CỔNG TTĐT BẮC NINH

    Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh giới thiệu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy Bắc Ninh ứng cử để HĐND TP.Bắc Ninh bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Kết quả, với 81/81 phiếu thuận, ông Đào Thanh Trường được HĐND TP.Bắc Ninh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, đạt 100% số đại biểu có mặt và 95,3% trên tổng số đại biểu HĐND thành phố.

    Ông Đào Thanh Trường sinh ngày 29.1.1980, quê quán tại P.Duy Tân, tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận cao cấp, trình độ chuyên môn là phó giáo sư, tiến sĩ xã hội học.

    Ông Đào Thanh Trường từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý  như: Chủ nhiệm bộ môn Quản lý khoa học và công nghệ, Trưởng khoa Khoa học quản lý, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý (Trung tâm nghiên cứu trọng điểm của ĐH Quốc gia Hà Nội); Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn; Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

    Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng, gồm:

    Nghị quyết hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã thực hiện các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình do cấp xã quản lý từ nguồn ngân sách thành phố ngoài cân đối (đợt 2, lần 2).

    Nghị quyết về gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án; bổ sung danh mục, mức vốn và phân bổ chi tiết các dự án do cấp thành phố quản lý; hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã thực hiện các dự án khẩn cấp từ nguồn ngân sách thành phố ngoài cân đối (đợt 2, lần 3).

    Nghị quyết bổ sung danh mục, mức vốn và phân bổ chi tiết các dự án do cấp thành phố quản lý từ nguồn ngân sách thành phố ngoài cân đối (đợt 2, lần 4).

    Nghị quyết cam kết hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án mở rộng, cải tạo, xây mới doanh trại, trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp Trung đoàn 833/Bộ CHQS TP.Bắc Ninh; Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

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