Phố thịt chó một thời ở TP.HCM thưa vắng, vì sao vẫn còn người bán cầy tơ?

Thông tin về những hàng quán cuối cùng bán cầy tơ ở phố thịt chó Cống Quỳnh đã ngừng bán món này, đóng cửa hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh, sau khi chia sẻ trên Báo Thanh Niên nhận được sự quan tâm, ủng hộ của quý độc giả, đặc biệt là những người yêu chó mèo.

Một sạp thịt bò bán cùng thịt chó ở TP.HCM ẢNH: C.A.B

Không khó để tìm mua thịt chó ở TP.HCM

Không chỉ ở hẻm 189 Cống Quỳnh, những phố thịt chó nổi tiếng một thời ở TP.HCM với những sạp hàng, quán ăn bán món cầy tơ san sát nhau những thập niên trước như ngã ba Ông Tạ, sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Thị Nghè… cũng đã "tàn" dần theo thời gian.

Dẫu vậy, ở TP.HCM, không khó để có thể tìm mua thịt chó với khi nhiều người vẫn chọn gắn bó với công việc này, phần vì mưu sinh, phần vì đây vẫn là món ăn khoái khẩu của nhiều thực khách.

Phường Trưng Mỹ Tây, TP.HCM (Q.12 cũ) ngày xưa vốn nổi tiếng là khu buôn bán thịt chó. Theo ký ức của nhiều người dân ở đây, vào "thời hoàng kim" khu vực này tập trung nhiều lò giết mổ, hàng chục sạp hàng bán thịt chó nằm san sát nhau.

Đường TMT 13 cũ, nay là đường Phan Văn Hùm, phường Trung Mỹ Tây (Q.12 cũ) là khu bán thịt chó nổi tiếng một thời, nay vắng bóng các sạp cầy tơ ẢNH: C.A.B

Tuy nhiên dần dà, cũng giống như nhiều khu thịt chó khác ở TP.HCM, những lò mổ, sạp hàng bán cầy tơ ở đây thưa thớt dần. Thời điểm tháng 9.2018, phóng viên Thanh Niên ghi nhận trên đường TMT 13 nay là đường Phan Văn Hùm, phường Trung Mỹ Tây có khoảng 5 đến 6 sạp bày bán thịt chó.

Các con chó đã được giết, thui sạch bày bán cả ngày, ngay tại mặt tiền đường giống như các điểm bán thịt heo hoặc dê bò. Buổi sáng, khách đến đây mua thịt khá đông. Thời điểm đó, theo một chủ sạp, loại chó bán thịt thường là chó cỏ (chó ta), giá từ 110.000 - 150.000 đồng/kg.

Chó cỏ rẻ hơn chó kiểng nên được ưu tiên chọn làm thịt. Mỗi ngày chủ sạp này bán ra từ 10 - 12 con. Tuy nhiên khi hỏi về nguồn gốc, hầu hết các chủ sạp đều ấp úng cho rằng chó bán tại đây được mua từ người dân.

8 năm trôi qua, khi trở lại khu vực này, chúng tôi đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt khi đường TMT 13 cũ nổi tiếng với cầy tơ ngày nào đã không còn những sạp bán thịt chó công khai, nhộn nhịp như ngày trước.

Một sạp trưng riềng, sả phía trước, bên trong bán thịt chó giá 140.000 đồng/kg ẢNH: C.A.B

Theo quan sát, dọc tuyến đường này không khí mua bán vẫn nhộn nhịp, nổi bật với các món ăn miền Bắc cũng như các sạp thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá… Các sạp thịt chó buôn bán công khai nay đã mất hút.

Khi hỏi một người dân sống ở khu vực này làm thế nào để mua được cầy tơ ở đây, khi chúng tôi không còn nhìn thấy những sạp thịt chó, người này cho biết trên thực tế, những sạp bán thịt chó đã giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, ở những quầy nào có bán sả, riềng, lá mơ, có thể hỏi mua thịt chó vì "có khả năng" sẽ mua được.

Đi dọc hết đường Phan Văn Hùm, chúng tôi chỉ thấy có duy nhất một sạp hàng theo mô tả trên. Hỏi thăm, một người phụ nữ bán cá phía trước sạp hướng dẫn chúng tôi vào bên trong để mua thịt cầy.

Sau khi cho chúng tôi xem thịt, người bán cho biết cầy tơ ở đây được bán với giá 140.000 đồng/kg, tuy nhiên cửa hàng không bán công khai phía trước mà để quầy thịt ở sâu bên trong.

Có sạp bán nhiều loại thịt khác nhau, bán thêm thịt cầy công khai

Khác với sạp thịt chó trên, ở sạp thịt trên mặt tiền một con đường ở phường An Hội Tây, cạnh khu vực chợ Thạch Đà bày bán công khai thịt chó. Buổi sáng ghé sạp, người bán hàng giới thiệu thêm thịt chó ở đây giá 150.000 đồng/kg.

Trên quầy là phần thịt chó đã được làm sạch, thui, đã được bán chỉ còn một nửa phần trên. Chủ sạp cho biết ở đây vừa có bán bò tơ Tây Ninh, vừa có bán thêm thịt chó cho khách có nhu cầu.

Nhiều lần đi ngang đường Phạm Văn Chiêu cạnh khu vực chợ Thạch Đà, chị Ngân Nguyễn (27 tuổi) cho biết chị "ám ảnh" mỗi lần ánh mắt vô tình chạm phải "thủ cấp" của một con chó ở sạp thịt được bán công khai.

"Mình xưa giờ cũng không ăn thịt chó, xem chó là một người bạn rồi, nên mỗi lần thấy mình hơi sợ, quay đi ngay chứ không dám nhìn tiếp. Mình hy vọng là những quầy thịt chó sẽ ngày càng giảm đi, nhưng vì có cầu nên có cung, nên nếu không ai ăn thịt chó thì sẽ không còn người bán. Mình thấy thịt chó tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, thêm nữa mình cũng không biết những chú chó nằm trên sạp có phải là bạn của ai đó không!", chị chia sẻ.

Nói về lý do không bỏ nghề bán thịt chó, trong khi các phố thịt chó ở TP.HCM chết dần theo thời gian, một người phụ nữ trên đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình cũ) từng chia sẻ với phóng viên rằng:

"Con cháu cũng khuyên tôi nghỉ bán, nhưng cái nghề này làm mấy chục năm rồi, nghỉ làm cũng không biết làm gì. Giờ bán thịt chó người ta cũng nói ra nói vào nhiều lắm!", bà thở dài. Theo bà, nhiều thực khách thời nay đã không còn mặn mà với món thịt này, chỉ còn số ít người xem đây là món khoái khẩu.

Theo bà, nếu như nhiều năm trước bà bán được 5 - 6 con/ngày, nay cùng lắm là 1 - 2 con. Bà chủ yếu bán vào buổi sáng từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa là dọn hàng. Một số người cho biết họ vẫn bán vì khách vẫn ăn, có cầu ắt có cung.