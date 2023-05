Phó thủ tướng: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược

Ngày 18.5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì tổ chức sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2023, với chủ đề "Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số".

Đây là năm thứ 2 liên tiếp sự kiện này được tổ chức, trong khuôn khổ các chương trình về Ngày Chuyển đổi số ngành ngân hàng (ngày 11.5 hàng năm).

Phó thủ tướng Lê Minh Khái (giữa) cùng lãnh đạo các bộ, ngành tham quan triển lãm tại sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2023 TUYẾN PHAN

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, chủ đề sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm nay được lựa chọn nhằm khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại, NHNN đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch thông tin tín dụng của 25 triệu khách hàng, phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ khác.

Các tổ chức tín dụng ứng dụng rộng rãi các công nghệ số tiên tiến như dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo/học máy... để tối ưu hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, cung ứng sản phẩm - dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao, phù hợp với nhu cầu, hành trình khách hàng.

Một số giải pháp nổi bật đã triển khai như cho phép khách hàng mở tài khoản thanh toán dựa trên xác thực dữ liệu dân cư; cho phép định danh, xác minh thông tin khách hàng bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VNeID; tối ưu quá trình cho vay bằng các giải pháp chấm điểm tín dụng, xác thực thông tin đa chiều bằng dữ liệu dân cư…

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ "thật sự ấn tượng" về những thành quả mà ngành ngân hàng đạt được trong lĩnh vực chuyển đổi số. "Ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế. Vì vậy, ngành ngân hàng chuyển đổi số nhanh sẽ thúc đẩy cả nước chuyển đổi số nhanh", ông nói.

Chứng minh cho sự ấn tượng ấy, là những con số như: tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng đạt 74,63%; tốc độ tăng trưởng thanh toán kênh di động, mã QR tăng trưởng hàng năm đạt trên 100%; nhiều chỉ số đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra tại kế hoạch chuyển đổi số của ngành; nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được thiết kế phù hợp cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng được tiếp cận, sử dụng…

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện BTC

Phó thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược và là vấn đề mới, khó, phức tạp; do đó cần tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Đồng thời, chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn, không phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Phó thủ tướng đề nghị NHNN cần tiếp tục phối hợp xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn, bao gồm nghị định thanh toán không dùng tiền mặt và nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.

Chuyển đổi số phải được thực hiện một cách tổng thể để bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Vì thế, NHNN cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển các hạ tầng dùng chung của ngành; hạt nhân là hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng, phải theo kịp và đáp ứng được nhu cầu phát triển của các hệ thống vệ tinh là các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán.

Cũng theo Phó thủ tướng, xu hướng toàn cầu hoá, chuyển đổi số cũng sẽ đi liền với rủi ro về tội phạm công nghệ cao, an ninh tiền tệ ngày càng gia tăng với các thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng cần được quan tâm chú trọng, cần có sự cân bằng hợp lý giữa đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ với đầu tư cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, giữa trải nghiệm, thuận tiện khách hàng với bảo mật dữ liệu, bảo vệ khách hàng khi giao dịch trên kênh số.

"NHNN cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ TT-TT để bảo đảm an toàn, an ninh, ngăn chặn kịp thời các đối tượng tấn công có chủ đích vào hệ thống ngân hàng", Phó thủ tướng nói, đồng thời lưu ý vấn đề tuyên truyền để nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân, doanh nghiệp, nhằm sử dụng dịch vụ ngân hàng trên kênh số một cách thuận tiện, an toàn và phòng tránh rủi ro bị tội phạm lợi dụng, lừa đảo, đánh cắp thông tin.