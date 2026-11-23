Ngày 23.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Măng Cành, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng (thứ nhất bên trái) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Măng Cành, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: V.T

Tham dự ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang; thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm cùng các lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương.

Tại ngày hội, đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; đánh giá kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

Nỗ lực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa

Thôn Măng Cành hiện có 143 hộ với 502 nhân khẩu, người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng/năm. Toàn thôn còn 5 hộ nghèo, chiếm 3,5% và 12 hộ cận nghèo, chiếm 8,4%.

Lãnh đạo Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Măng Cành, xã Măng Đen ẢNH: V.T

Bên cạnh phát triển kinh tế, người dân Măng Cành chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Thôn duy trì đội cồng chiêng với 20 nghệ nhân, thường xuyên tham gia các lễ hội, hoạt động cộng đồng; đồng thời vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, từng bước loại bỏ những tập tục không còn phù hợp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2026, thôn được công nhận thôn văn hóa; 140 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở được duy trì, người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2027, thôn đặt mục tiêu giảm thêm từ 2 - 3 hộ nghèo, nâng cao thu nhập, tăng số hộ khá, giàu; tiếp tục giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, đưa du lịch trở thành sinh kế

Phát biểu tại ngày hội, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Măng Đen nói chung, thôn Măng Cành nói riêng đạt được trong thời gian qua. Người dân đã tích cực lao động, sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Măng Cành, xã Măng Đen ẢNH: V.T

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng lưu ý Măng Cành vẫn còn hộ nghèo, cận nghèo; thu nhập người dân chưa cao, sản xuất còn nhỏ lẻ. Vì vậy, địa phương cần có những giải pháp thiết thực để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Phó thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; nói để dân hiểu, làm để dân tin.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần chủ động nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong cộng đồng, không để các thế lực xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai để chia rẽ khối đại đoàn kết.

Cùng với đó, địa phương cần quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống; phát triển kinh tế phù hợp điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, Phó thủ tướng đề nghị chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với Khu du lịch Măng Đen, bảo đảm người dân thực sự là chủ thể tham gia và được hưởng lợi từ quá trình phát triển du lịch. Đồng thời, quan tâm sự nghiệp giáo dục, y tế và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời bày tỏ tin tưởng cán bộ, nhân dân thôn Măng Cành tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, văn minh, góp phần cùng Quảng Ngãi và cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao quà cho tập thể thôn Măng Cành và 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: V.T

Dịp này, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao quà cho tập thể thôn Măng Cành và 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, tặng quà các hộ dân khó khăn trên địa bàn.