Sáng 23.11, tại xã Măng Đen, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công Khu đô thị số 1, quy mô hơn 264 ha, tổng mức đầu tư gần 6.700 tỉ đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng (thứ nhất bên phải, hàng đầu) dự lễ khởi công Khu đô thị số 1, xã Măng Đen (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Dự lễ khởi công có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, thượng tướng Trần Quang Phương.

Về phía địa phương có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Nguyễn Đức Tâm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cùng lãnh đạo các sở, ngành địa phương.

Các đại biểu ấn nút khởi công Khu đô thị số 1, xã Măng Đen (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Khu đô thị số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World (thành viên Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư. Dự án có vị trí tiếp giáp quốc lộ 24, gần trung tâm Măng Đen, kết nối thuận lợi với khu vực Kon Tum, đồng thời đón đầu quy hoạch tuyến cao tốc Kon Tum - Quảng Ngãi trong tương lai.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh việc khởi công Khu đô thị số 1 Măng Đen là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình phát triển của tỉnh nói chung và Măng Đen nói riêng.

Theo ông Tâm, phát triển Măng Đen không chỉ là câu chuyện của riêng một vùng đất mà còn góp phần tạo nên cực tăng trưởng mới ở phía tây, thúc đẩy Quảng Ngãi phát triển hài hòa từ miền núi đến đồng bằng, từ rừng xuống biển.

"Giá trị cuối cùng của dự án không chỉ nằm ở quy mô hay tổng mức đầu tư mà phải được thể hiện bằng những lợi ích thiết thực đối với cộng đồng. Đó là tạo thêm việc làm, mở rộng sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời gìn giữ thiên nhiên và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Măng Đen", ông Tâm nhấn mạnh.

Với quy mô hơn 264 ha, tổng mức đầu tư khoảng 6.700 tỉ đồng, dự án sẽ bổ sung những không gian nghỉ dưỡng, khu lưu trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi và chăm sóc sức khỏe mà Măng Đen nói riêng, Quảng Ngãi nói chung còn thiếu. Qua đó, góp phần phát triển du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, dược liệu và quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: HẢI PHONG

Đồng hành cùng Quảng Ngãi đánh thức tiềm năng Măng Đen

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên đa dạng từ biển đảo, đồng bằng đến đại ngàn.

Trong đó, Măng Đen sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến khác biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam. Cùng với Lý Sơn, Sa Huỳnh, Măng Đen sẽ góp phần tạo nên chuỗi du lịch rừng - biển - đảo độc đáo của Quảng Ngãi.

"Khu đô thị số 1 là dự án quy mô đầu tiên, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chiến lược của Sun Group đồng hành cùng Quảng Ngãi đánh thức tiềm năng Măng Đen", ông Trường cho biết.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao 15 phần quà cho người dân ở Măng Đen ẢNH: HẢI PHONG

Dịp này, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trao 15 phần quà cho người dân ở Măng Đen; nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội trao 8 phần quà đại diện 4 thôn ở xã Măng Đen; ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao 15 phần quà cho các hộ dân.

Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội trao 8 phần quà đại diện 4 thôn ở xã Măng Đen ẢNH: HẢI PHONG

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao 15 phần quà cho các hộ dân ở xã Măng Đen ẢNH: HẢI PHONG

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao 10 phần quà cho già làng, người có uy tín.