Ngày 22.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại thành phố Cần Thơ.

Cùng tham dự có lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương và người dân 4 phường của Cần Thơ gồm Hưng Phú, Ninh Kiều, Cái Răng và Tân An.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại ngày hội ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại ngày hội, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhắc đến vai trò trung tâm của Cần Thơ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo chỉ đạo của Trung ương, Cần Thơ phải trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, logistics, giáo dục, y tế, tài chính của vùng và trở thành một đô thị đậm bản sắc văn hóa sông nước.

Trước kỳ vọng đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng của Cần Thơ đạt 7,89% (xếp thứ 2 trong vùng) là đáng ghi nhận, nhưng đòi hỏi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cả hệ thống chính trị cần phải vào cuộc quyết liệt hơn, nhất là tập trung vào 4 phần việc.

Một là lấy dân làm gốc trong mọi việc. Chủ trương, chính sách phải xuất phát từ đời sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc gì liên quan đến dân phải để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Chính quyền phải bám sát khu dân cư, nghe được tiếng nói của bà con, phản ánh kịp thời những bức xúc và theo đến cùng việc giải quyết.

Hai là tăng tốc phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm, không để việc nào chậm vì thủ tục hay vì né tránh trách nhiệm. Tập trung hoàn thành các công trình giao thông, logistics trọng điểm. Ngay từ bây giờ, thành phố phải chuẩn bị chu đáo việc chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027 cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động khó khăn; đảm bảo mọi gia đình đều có tết an vui, đầm ấm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mong muốn Cần Thơ quan tâm và chăm lo hơn nữa đến văn hóa Khmer ẢNH: THANH DUY

Phần việc thứ ba, theo gợi ý của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, là đầu tư cho văn hóa xứng tầm với vị trí nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của phát triển. Cần Thơ có vốn quý mà không phải nơi nào cũng có là chợ nổi, đờn ca tài tử, miệt vườn, bến Ninh Kiều và nếp sống trọng nghĩa tình của người Tây Đô. Cần có quy hoạch, không gian sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa cơ sở cụ thể để giữ những giá trị ấy trong thời buổi đô thị hóa.

Đặc biệt, Cần Thơ phải quan tâm, chăm lo hơn nữa đến văn hóa Khmer. Sau sáp nhập, cộng đồng người Khmer là một bộ phận quan trọng của thành phố với kho tàng văn hóa đặc sắc từ ngôi chùa, phum sóc đến lễ hội truyền thống.

Cần Thơ phải chú ý đầu tư thiết thực, hiệu quả cho giáo dục, sinh kế, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công và các không gian sinh hoạt truyền thống. Bên cạnh đó là phát huy vai trò của các vị sư sãi, người có uy tín để bà con chung tay phát huy, bảo tồn văn hóa truyền thống và xây dựng quê hương đổi mới.

Và phần việc thứ tư là giữ vững an ninh trật tự ngay từ khu dân cư. Phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình tự quản. Nắm chắc tình hình, giải quyết mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và đẩy lên thành phố, Trung ương. Khu phố có bình yên thì bà con mới yên tâm làm ăn, sinh sống.

Dịp này, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn 4 phường Hưng Phú, Ninh Kiều, Cái Răng và Tân An của thành phố Cần Thơ.