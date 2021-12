Phó thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ hành hạ khiến cháu bé 8 tuổi tử vong

Hôm nay 30.12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.

Văn bản nêu rõ, những ngày qua, các phương tiện thông tin, truyền thông đăng nhiều tin, bài phản ánh vụ việc cháu bé 8 tuổi, trú tại P.22 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị hành hạ dẫn đến tử vong, gây bức xúc dư luận; Công an Q.Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng có liên quan. Về việc này, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

Bộ Công an, UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Các bộ: Công an, VH-TT-DL, LĐ-TBXH, GD-ĐT, TT-TT; UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 18/CT-TTg ngày 16.5.2017 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, số 08/CT-TTg ngày 4.2.2020 đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, số 23/CT-TTg ngày 26.5.2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.

Phó thủ tướng đề nghị TAND tối cao, Viện KSND tối cao chỉ đạo TAND, viện KSND các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.





Phó thủ tướng cũng cũng đề nghị Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Phó thủ tướng mong muốn cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ trẻ em.

Ngày 22.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) nhận được tin báo tại P.22 xảy ra vụ bé gái tên N.T.V.A (8 tuổi) tử vong bất thường, trên người có nhiều vết bầm. Lực lượng chức năng đã xuống hiện trường làm việc, lấy lời khai điều tra nguyên nhân tử vong.

Tại hiện trường, công an còn phát hiện cây lau nhà bị gãy và bảng danh sách công việc mỗi ngày phải thực hiện của bé A. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) là người liên quan đến vụ bé A. bị bạo hành và tử vong, nên ra quyết định bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận có quan hệ tình cảm với ông Th. (cha bé A.), cả 3 cùng sinh sống tại một căn hộ ở P.22 (Q.Bình Thạnh) từ đầu năm 2021. Trang nhiều lần dùng roi mây, gậy gỗ đánh, gây những vết bầm trên cơ thể bé A.

Ngày 22.12, bé A. học online, Trang nhiều lần đánh bé vì bé làm bài sai. Đến trưa cùng ngày, bé A. kêu mệt và vào phòng nghỉ, có nôn ói. Thấy vậy, Trang báo cho ông Th. về nhà và gọi xe cấp cứu khi phát hiện sức khỏe bé chuyển biến xấu. Tuy nhiên, bé A. đã tử vong sau đó.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu bạo hành cháu A. và đã ra quyết định bắt khẩn cấp Trang ngày 24.12. Ngày 28.12, Công an Q.Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trang 2 tháng để điều tra về tội “hành hạ người khác”.