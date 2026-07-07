Phó tổng thống Philippines Sara Duterte bị luận tội

Theo AP, hơn 6.000 sĩ quan cảnh sát, bao gồm các đơn vị chống bạo loạn, đã được điều động để đảm bảo an ninh cho phiên tòa. Bà Duterte không tham dự mà cử các luật sư đại diện vào ngày đầu tiên của phiên tòa dự kiến kéo dài 92 ngày.

Phó tổng thống Philippines bị cáo buộc sử dụng quỹ công sai mục đích, tích lũy tài sản không rõ nguồn gốc và dọa giết Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., đệ nhất phu nhân Marie Louise Cacho Araneta Marcos và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez. Bà Duterte bác bỏ các cáo buộc.

Phó tổng thống Sara Duterte ẢNH: REUTERS

Bà Duterte là con của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người bị bắt và bị đưa đến The Hague (Hà Lan) vào năm ngoái theo lệnh của Tòa Hình sự quốc tế (ICC). Ông hiện bị giam giữ và dự kiến ra tòa vào ngày 30.11 về cáo buộc gây tội ác chống lại nhân loại, liên quan chiến dịch chống ma túy đẫm máu khi ông đương nhiệm. Ông Duterte bác bỏ cáo buộc. Bà Duterte đã chỉ trích ông Marcos Jr. khiến cha bà bị bắt và bị giao cho ICC.

Để kết tội Phó tổng thống Duterte, cần có 2/3 trong số 24 thượng nghị sĩ ủng hộ, tương đương 16 phiếu. Trong số những thượng nghị sĩ thân với gia đình Duterte, ông Jinggoy Estrada bị tạm giam vào tháng trước với cáo buộc tham ô liên quan dự án kiểm soát lũ lụt, còn ông Rodante Marcoleta bị bắt hôm 6.7 về cáo buộc tham ô liên quan tiền quyên góp tranh cử và ông Ronald dela Rosa hiện lẩn trốn sau khi bị ICC truy nã về cáo buộc đồng phạm trong các vụ giết người liên quan chiến dịch chống ma túy.