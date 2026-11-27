Phát biểu với báo giới ngày 27.11, Phó tổng thống Philippines Sara Duterte cho biết bà đã chuẩn bị cho kịch bản bất lợi tại phiên tòa luận tội, đồng thời cảnh báo việc bà bị kết tội sẽ kéo theo "rất nhiều hậu quả", theo Reuters.

"Chúng tôi luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất", bà Sara Duterte nói, đồng thời bày tỏ lo ngại khoảng 300 nhân viên thuộc Văn phòng Phó tổng thống Philippines có thể mất việc nếu bà bị bãi nhiệm.

Phó tổng thống Philippines Sara Duterte tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm tại thành phố Quezon, Philippines ngày 9.10.2026 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, các công tố viên Philippines hiện tập trung vào cáo buộc liên quan tài sản của bà Sara Duterte, thay vì theo đuổi cả 4 nội dung luận tội ban đầu, nhằm đẩy nhanh tiến trình xét xử và hoàn tất trước cuối năm nay. Bà Sara Duterte bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng thủ tục luận tội là hành động gây sức ép chính trị nhằm vào mình.

Phó tổng thống Philippines khẳng định bà sẽ chấp nhận phán quyết của Thượng viện, nhưng loại trừ khả năng chủ động rời nhiệm sở.

"Từ chức là điều không thể. Tôi không thể làm vậy vì đó sẽ là sự phản bội đối với 32,2 triệu người đã bỏ phiếu cho tôi, cũng như người dân Philippines", bà tuyên bố, đề cập số phiếu giành được trong cuộc bầu cử năm 2022.

Vụ luận tội có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai chính trị của bà Sara Duterte. Là con gái cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, bà đang dẫn đầu các cuộc thăm dò về những ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Nếu bị kết tội và bị cấm đảm nhiệm chức vụ công, bà có thể không còn đủ điều kiện tham gia cuộc đua kế nhiệm Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Dù đối mặt nguy cơ bị phế truất, bà Sara Duterte cho biết vẫn xúc tiến công tác chuẩn bị tranh cử, trong đó có việc thành lập nhóm luật sư bầu cử và công nghệ thông tin nhằm giám sát, ngăn chặn gian lận. Bà cũng tiết lộ đã tiếp xúc với một nhân vật có thể trở thành ứng viên liên danh tranh cử phó tổng thống, nhưng không công bố danh tính.

Ngoài vụ luận tội, bà Duterte còn đối mặt một vụ án hình sự riêng biệt liên quan 3 cáo buộc đe dọa nghiêm trọng đối với ông Marcos, Đệ nhất phu nhân Philippines và một cựu Chủ tịch Hạ viện Philippines. Bà đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Trong khi đó, cha bà, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, cũng đang đối mặt tiến trình tố tụng tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở The Hague (Hà Lan) liên quan chiến dịch chống ma túy trong nhiệm kỳ 2016 - 2022.