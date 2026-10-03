Phòng chống bạo loạn ở Tây nguyên phải sát thực tiễn

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 2.10, Bộ Công an tổ chức diễn tập chống bạo loạn, khủng bố với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể có gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ công an cùng hàng trăm phương tiện đặc chủng, động vật nghiệp vụ (chó chiến đấu, ngựa kỵ binh) tham gia diễn tập.

Trực thăng quân sự của Bộ Quốc phòng tham gia diễn tập ẢNH: MAI THANH HẢI

Diễn tập "Phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây nguyên" được tổ chức tại Trường đại học Tây Nguyên (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, mang mật danh BLKB - TN26. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo buổi diễn tập.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng kiểm tra, động viên lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tham gia diễn tập ẢNH: DUY HƯNG

"Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) phối hợp với lực lượng công an, quân đội các địa phương liên quan, tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án, phòng chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên, đảm bảo sát thực tiễn, không để xảy ra sơ hở thiếu sót, không để bị động, bất ngờ", thượng tướng Phạm Thế Tùng chỉ đạo.

Cảnh sát cơ động thực hành tình huống giả định trong diễn tập ẢNH: DUY HƯNG

Cũng theo thượng tướng Phạm Thế Tùng, phòng ngừa phải đi trước một bước, không để đến khi tình hình phức tạp mới xử lý, phải phát hiện vấn đề ngay từ khi mới manh nha; giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở; tháo gỡ bức xúc ngay từ lúc mới phát sinh.

"Phòng ngừa được một "điểm nóng" giá trị hơn rất nhiều so với xử lý được một "điểm nóng" đã xảy ra. Kết hợp chặt chẽ giữa nắm tình hình địa bàn, cơ sở với theo dõi; nắm tình hình trên không gian mạng và những yếu tố có khả năng tác động đến an ninh, trật tự để tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả", thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Triển khai phương án chống bạo loạn ẢNH: DUY HƯNG

Trong diễn tập, các đơn vị đã xây dựng phương án, dự kiến các tình huống có tính liên hoàn, phát triển từ thấp đến cao, đặt các lực lượng vào những trạng thái và yêu cầu xử lý khác nhau.

Lực lượng chó nghiệp vụ của cảnh sát cơ động tham gia diễn tập ẢNH: DUY HƯNG

Đặc biệt, kịch bản diễn tập BLKB - TN26 có nhiều nội dung mới, khó, phức tạp như: Tình huống tác chiến sử dụng UAV, phối hợp giữa lực lượng mặt đất và trực thăng trên không; xử lý tình huống kích động bạo loạn trên không gian mạng…

UVA và các phương tiện tác chiến điện tử tham gia diễn tập ẢNH: DUY HƯNG

Được biết, từ các năm trước, Bộ Công an đã ban hành "Phương án tổng thể giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây nguyên" và tổ chức diễn tập cấp tỉnh tại 2 địa phương Gia Lai và Lâm Đồng.

Cảnh sát đặc nhiệm đổ bộ từ trực thăng quân sự, trong phương án diễn tập ẢNH: MAI THANH HẢI

Cuộc diễn tập phương án cấp bộ tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk hôm qua (2.10) là dịp để kiểm nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây nguyên; nâng cao kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả của các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ trong phòng, chống tập trung đông người gây rối, bạo loạn, khủng bố...

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia diễn tập ẢNH: DUY HƯNG

"Thành công của buổi diễn tập hôm nay không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực chiến, thành khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, đảm bảo không để bị động bất ngờ trong bất cứ tình huống nào", thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định.

Cảnh sát cơ động kỵ binh điều khiển ngựa nghiệp vụ tham gia diễn tập

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trực thăng quân sự bay trấn áp, theo phương án giả định ẢNH: MAI THANH HẢI