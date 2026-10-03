Phòng chống bạo loạn ở Tây nguyên phải sát thực tiễn

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 2.10, Bộ Công an tổ chức diễn tập chống bạo loạn, khủng bố với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể có gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ công an cùng hàng trăm phương tiện đặc chủng, động vật nghiệp vụ (chó chiến đấu, ngựa kỵ binh) tham gia diễn tập.
Diễn tập "Phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây nguyên" được tổ chức tại Trường đại học Tây Nguyên (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, mang mật danh BLKB - TN26. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo buổi diễn tập.
"Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) phối hợp với lực lượng công an, quân đội các địa phương liên quan, tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án, phòng chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên, đảm bảo sát thực tiễn, không để xảy ra sơ hở thiếu sót, không để bị động, bất ngờ", thượng tướng Phạm Thế Tùng chỉ đạo.
Cũng theo thượng tướng Phạm Thế Tùng, phòng ngừa phải đi trước một bước, không để đến khi tình hình phức tạp mới xử lý, phải phát hiện vấn đề ngay từ khi mới manh nha; giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở; tháo gỡ bức xúc ngay từ lúc mới phát sinh.
"Phòng ngừa được một "điểm nóng" giá trị hơn rất nhiều so với xử lý được một "điểm nóng" đã xảy ra. Kết hợp chặt chẽ giữa nắm tình hình địa bàn, cơ sở với theo dõi; nắm tình hình trên không gian mạng và những yếu tố có khả năng tác động đến an ninh, trật tự để tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả", thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.
Trong diễn tập, các đơn vị đã xây dựng phương án, dự kiến các tình huống có tính liên hoàn, phát triển từ thấp đến cao, đặt các lực lượng vào những trạng thái và yêu cầu xử lý khác nhau.
Đặc biệt, kịch bản diễn tập BLKB - TN26 có nhiều nội dung mới, khó, phức tạp như: Tình huống tác chiến sử dụng UAV, phối hợp giữa lực lượng mặt đất và trực thăng trên không; xử lý tình huống kích động bạo loạn trên không gian mạng…
Được biết, từ các năm trước, Bộ Công an đã ban hành "Phương án tổng thể giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây nguyên" và tổ chức diễn tập cấp tỉnh tại 2 địa phương Gia Lai và Lâm Đồng.
Cuộc diễn tập phương án cấp bộ tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk hôm qua (2.10) là dịp để kiểm nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng tác chiến của các lực lượng trong xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây nguyên; nâng cao kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ.
Đồng thời, đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả của các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ trong phòng, chống tập trung đông người gây rối, bạo loạn, khủng bố...
"Thành công của buổi diễn tập hôm nay không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng nhất là phải biến những kinh nghiệm từ diễn tập thành năng lực thực chiến, thành khả năng chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, đảm bảo không để bị động bất ngờ trong bất cứ tình huống nào", thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định.
Tôi đề nghị công an các đơn vị, địa phương đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế chiến đấu, để mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng đánh giá tình hình và xử lý linh hoạt trong các điều kiện phức tạp.
Đồng thời tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Công an nhân dân. Từng bước xây dựng phương thức quản trị, chỉ huy điều hành và tác chiến hiện đại. Chủ động thích ứng với các loại hình tội phạm mới và các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống. Ưu tiên và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, tập trung vào các lực lượng trực tiếp chiến đấu, địa bàn chiến lược, trọng điểm, tuyến cơ sở.
Đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương cần thống nhất nhận thức: Công tác phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chính và trước hết trong xử lý vấn đề an ninh ở địa phương mình. Đề nghị các tỉnh Tây nguyên rà soát, triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng địa bàn theo Đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, không để mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành "điểm nóng" phức tạp về an ninh, trật tự. Xây dựng "thế trận lòng dân" tạo nền tảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển nhanh và bền vững.
(Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an)
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