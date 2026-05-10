Phòng khám đa khoa quốc tế Khỏe Plus khai trương tại Khánh Hòa

Uyển Nhi
10/05/2026 15:54 GMT+7

Phòng khám đa khoa quốc tế Khỏe Plus khai trương tại phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) với hệ thống thiết bị hiện đại, đa chuyên khoa và nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Trong nỗ lực đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân địa phương, ngày 10.5, Phòng khám đa khoa quốc tế Khỏe Plus đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại lô 23.04 đường số 7 (khu đô thị Hà Quang 2, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa).

Được đầu tư theo mô hình hiện đại, phòng khám Khỏe Plus sở hữu cơ sở hạ tầng khang trang cùng hệ thống trang thiết bị y tế mới 100%, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người dân.

Nhằm tối ưu hóa công tác chẩn đoán và điều trị, phòng khám đầu tư nhiều thiết bị y tế hiện đại như máy X-quang kỹ thuật số, hệ thống nội soi, siêu âm 4D cùng hệ thống quản lý điện tử..., góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh.

Phòng khám đa khoa quốc tế Khỏe Plus khai trương và đi vào hoạt động tại phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa ngày 10.5

ẢNH: CTV

Khỏe Plus: đa dạng chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe

Theo đại diện phòng khám, Khỏe Plus cung cấp đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng gồm: cấp cứu, nội, nhi, tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, gan mật, nội tiết, cơ xương khớp, thần kinh, mắt, tai -mũi - họng, răng - hàm - mặt, ngoại khoa, nam học, sản phụ khoa, da liễu, tiêm chủng, nhà thuốc và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Bác sĩ Cao Việt Dũng, Giám đốc phòng khám cho biết, Khỏe Plus được xây dựng dựa trên 4 trụ cột gồm: "Chính xác trong chẩn đoán, hiệu quả trong điều trị, tận tâm trong chăm sóc và minh bạch trong tư vấn".

Theo bác sĩ Cao Việt Dũng, trong thời gian tới, phòng khám sẽ tiếp tục cập nhật công nghệ y học hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ nhằm trở thành địa chỉ y tế uy tín không chỉ với cư dân địa phương mà còn với khách du lịch quốc tế khi đến Khánh Hòa.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, phòng khám Khỏe Plus cũng triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội. Trong đó, đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Việc đưa Phòng khám đa khoa quốc tế Khỏe Plus vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân tại khu vực phường Nam Nha Trang và các địa phương lân cận.

Phòng khám miễn phí trong chùa: Người ở lại mấy chục năm không lương vì điều gì?

Không chỉ chữa bệnh miễn phí, phòng khám trong chùa ở TP.HCM còn giữ chân nhiều người bằng nghĩa tình: có người từng là bệnh nhân, khỏi bệnh rồi ở lại, lặng lẽ giúp đời.

