Phòng khám miễn phí trong chùa: Người ở lại mấy chục năm không lương vì điều gì?

Trải qua gần một thế kỷ, chùa Tường Quang (đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) không chỉ là ngôi cổ tự gắn bó với đời sống tâm linh của người dân, mà còn trở thành nơi nương tựa cho những phận người nghèo khó, bệnh tật.

Khởi nguồn từ tâm nguyện cứu người

Đại đức Thích Giác Nhu, phụ trách chùa Tường Quang cho biết: vào năm 1995, ni sư Thích Nữ Chúc Hiền (lương y Nguyễn Thị Lang) đã khởi tâm thành lập phòng khám Tuệ Tĩnh Đường trong khuôn viên chùa với mong muốn dùng y học cổ truyền chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Bà cũng là trụ trì, viện chủ chùa và là người sinh thành đại đức Thích Giác Nhu.

Hơn 30 năm trôi qua, phòng khám vẫn lặng lẽ tồn tại phía sau cánh cổng chùa, đều đặn đón bệnh nhân vào mỗi thứ năm và chủ nhật hằng tuần. Phần lớn người tìm đến là những lao động nghèo, những cụ già neo đơn không may bị tai biến hoặc mang trong mình cơn đau xương khớp kéo dài do năm tháng mưu sinh vất vả.

Hiện nay, phòng khám quy tụ 3 lương y, 3 y sĩ cùng 3 - 4 kỹ thuật viên. Họ đều là những người có tay nghề, lựa chọn gắn bó hàng chục năm với phòng khám dù không nhận được thù lao.

Đại đức Thích Giác Nhu điềm đạm kể những ngày đầu thành lập, phòng khám gặp vô vàn khó khăn: thuốc men thiếu thốn; nhân lực không ổn định, nhiều người đến rồi lại phải rời đi vì mưu sinh. Tuy vậy, nhờ tâm nguyện ban đầu của ni sư Thích Nữ Chúc Hiền cùng sự chung tay của những tấm lòng thiện lành, phòng khám vẫn bền bỉ duy trì suốt nhiều năm qua.

Từ năm 2020, khi trực tiếp quản lý hoạt động phòng khám, đại đức Thích Giác Nhu càng thấm thía ý nghĩa của việc “hành đạo giữa đời thường”. Với ông, mỗi thang thuốc trao đi không chỉ giúp người bệnh dần khỏe lại, mà còn là một cách để thực hành lòng từ bi giữa đời thường.

“Được nhìn thấy người bệnh khỏe lên, lòng tôi rất an vui. Niềm vui ấy giống như một nguồn năng lượng giúp mình sống tốt hơn, sống có ích cho mọi người”, đại đức Thích Giác Nhu bộc bạch.

Đang châm cứu cho một bệnh nhân sau tai biến, kỹ thuật viên châm cứu Đào Đức Hải (67 tuổi, ở TP.HCM) cho hay bản thân đã gắn bó hơn 20 năm với phòng khám để chữa trị cho bệnh nhân nghèo.

Ngày qua ngày, ông Hải kiên nhẫn châm cứu, hướng dẫn từng động tác vật lý trị liệu cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp sau tai biến cần thời gian phục hồi dài. Công việc ấy lặp lại tưởng chừng đơn điệu nhưng với ông, đó là hành trình gieo những hạt giống thiện lành.

“Tôi có lương hưu rồi nên không còn nặng chuyện mưu sinh. Điều giữ tôi ở lại suốt hơn 20 năm qua là cảm giác an vui khi thấy người bệnh dần hồi phục”, ông Hải tâm tình.

Trong ký ức của ông Hải, có những bệnh nhân đã trở thành một phần không thể quên. Như cụ bà gần 80 tuổi, bị đau khớp gối nặng đến mức không thể tiếp tục gánh hàng rong mưu sinh. Sau một thời gian điều trị, cụ đã có thể đi đứng và quay trở lại phòng khám, chỉ để nắm tay ông nói lời cảm ơn.

Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã làm cho ông Hải cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của công việc mình đang làm.

Khắc ghi 3 chữ “đức - duy - tâm”

Tại phòng khám, nhiều người đã tìm đến rồi chọn ở lại, lặng lẽ góp sức để san sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Họ đến từ những cơ duyên khác nhau nhưng có chung một tấm lòng hướng thiện.

Hơn 20 năm trước, chị Diệu Trang (40 tuổi, ở TP.HCM) có duyên với chùa Tường Quang khi còn là một sinh viên ngành sư phạm. Những ngày đầu, chị chỉ lặng lẽ phụ chặt thuốc, phụ công việc vặt tại phòng khám. Từ đó, chị dần gắn bó với nơi này lúc nào không hay.

Nhìn thấy sự tận tụy của chị, ni sư Thích Nữ Chúc Hiền đã động viên chị theo học y học cổ truyền để có thể giúp người một cách lâu dài. Từ một người “phụ việc”, chị từng bước trở thành người trực tiếp bốc thuốc, tham gia vào hành trình chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo.

Suốt hơn 2 thập niên, chị Trang vừa gắn bó với phòng khám, vừa duy trì công việc kinh doanh bên ngoài. Dẫu bận rộn, tuần nào chị cũng cố gắng thu xếp 2 ngày để trở về chùa, tiếp tục công việc bốc thuốc quen thuộc.

“Thấm thoắt mà cũng hơn 20 năm… Tôi thấy mình may mắn khi được làm việc ở đây. Chỉ cần thấy bà con đỡ bệnh là tôi vui”, chị nói chân tình.

Cũng như chị Trang, bà Diệu Bình (68 tuổi, TP.HCM) đã hơn 20 năm gắn bó với phòng khám. Mỗi tuần 2 lần, bà chạy xe máy hơn chục cây số đến chùa, lặng lẽ chặt cây thuốc, chia thuốc, phát thuốc cho bệnh nhân.

Suốt nhiều năm gắn bó và được ni sư Thích Nữ Chúc Hiền chỉ dạy, bà Diệu Bình luôn tâm niệm và khắc ghi 3 chữ “đức - duy - tâm” như một nguyên tắc sống. Với bà, “đức” là sống biết yêu thương và sẻ chia; “tâm” là giữ cho ý nghĩ, hành động luôn hướng thiện; còn “duy” là sự bền bỉ, giữ gìn những điều tốt đẹp ấy trong suốt hành trình làm người.

Ở lại để trả nợ ân tình

Ở một góc nhỏ của phòng khám, ông Trần Vinh (58 tuổi) cặm cụi bên cuốn sổ ghi chép. Ít ai biết rằng, 2 năm trước, ông từng bị gút nặng, không thể đi lại. Sau khi bệnh tình thuyên giảm, ông đã chọn ở lại phụ việc tại phòng khám để “trả nợ ân tình”.

“Có lẽ đó là một cái duyên đưa tôi đến đây và giữ tôi ở lại với phòng khám, với chùa. Mỗi tuần, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để vào phụ giúp. Chỉ cần làm được chút gì đó cho người khác, tôi thấy lòng mình an vui”, ông Vinh nói chân thành.

Trong những bệnh nhân đến thăm khám tại chùa, chị Nguyễn Thị Hà (48 tuổi, quê ở Gia Lai) xúc động cho biết chân chị bị đau nhức, sưng vù nên không thể đi lại. Chị Hà bị khiếm thị bẩm sinh, hằng ngày cùng con gái đi khắp các ngõ ngách của thành phố để bán từng tờ vé số kiếm sống.

“Mấy hôm nay chân tôi đau quá, không đi bán được nên lo lắm. Tôi không dám đi bệnh viện vì sợ tốn tiền. Nghe hàng xóm nói ở chùa có khám miễn phí, tôi mới dám đến”, chị nghẹn giọng.

Bà Trần Thị Huệ (67 tuổi, ở TP.HCM) bị tai biến, tìm đến phòng khám để châm cứu suốt một tháng. Sau mỗi lần điều trị, bà cảm nhận cơ thể nhẹ hơn, việc đi lại cũng dần dễ dàng hơn.

“Được thăm khám miễn phí, tôi mừng lắm. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn các y bác sĩ đã tận tình giúp tôi”, bà xúc động bày tỏ.

Xuất phát từ tâm nguyện cứu người của ni sư Thích Nữ Chúc Hiền, cùng sự tiếp nối của đại đức Thích Giác Nhu và những cánh tay thiện nguyện khác, phòng khám miễn phí ở chùa Tường Quang đã trở thành nơi nương tựa của biết bao phận đời khó khăn, bệnh tật.

Cũng từ đó, một phòng khám nhỏ đã góp thêm một mạch ngầm yêu thương, nuôi dưỡng và làm đầy lên giá trị của một TP.HCM nghĩa tình.