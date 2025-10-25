Phòng khám lừa đảo: Học trung cấp thú y nhưng chữa bệnh cho người

Ngày 24.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp), Võ Văn Đức (28 tuổi, ở tỉnh An Giang), Cao Tấn Tú (25 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (32 tuổi, cùng ở TP.HCM) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thủ đoạn của nhóm này biến cơ sở chăm sóc da thành phòng khám lừa đảo, lừa gạt hàng loạt nạn nhân bằng những quảng cáo "thần kỳ" trên mạng xã hội.

Vụ án xảy ra tại hộ kinh doanh AC International (địa chỉ số 19 Phan Xích Long, phường Gia Định, TP.HCM). Công an TP.HCM xác định số tài sản bị chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng. Thủ đoạn của nhóm này biến cơ sở chăm sóc da thành phòng khám trá hình, lừa gạt hàng loạt nạn nhân bằng những quảng cáo "thần kỳ" trên mạng xã hội.

Công an bắt giam 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo công an, trước đó, qua phối hợp kiểm tra giữa Công an TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM, cơ quan chức năng đã phát hiện hộ kinh doanh AC International có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoạt động ngoài phạm vi được cấp phép. Đây chính là "điểm mở" dẫn đến quá trình điều tra, bóc gỡ đường dây lừa đảo tinh vi này.

Dịch vụ chăm sóc da biến thành phòng khám lừa đảo

Nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng, Nguyễn Văn Trường đã lập ra hộ kinh doanh AC International (theo giấy phép chỉ được phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm). Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Trường, nơi đây nhanh chóng bị biến tướng thành một "phòng khám" trá hình.

Các nhân viên được phân vai thành "bác sĩ", "chuyên gia", mặc áo blouse trắng cùng hàng loạt thiết bị y tế gắn mác hiện đại để tư vấn và điều trị cho khách hàng. Trên thực tế, họ không có bằng cấp chuyên môn y khoa; thậm chí, có trường hợp nhân viên học trung cấp thú y được giao trực tiếp điều trị cho người bệnh.

Những loại thuốc tiêm, truyền cho khách hàng chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường. Việc soi chiếu, vận hành máy móc chỉ nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, qua mắt người bệnh, không có giá trị y tế hay chữa bệnh thực sự.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng

Để thu hút khách hàng, nhóm này lập nhiều trang Facebook giả danh phòng khám, đặt tên trang có các cụm từ như "Ths, Bs, Dr, chuẩn y khoa, quốc tế". Nội dung đăng tải được các đối tượng "phù phép" vô cùng đẹp mắt, chuyên nghiệp, lấy cắp hình ảnh của bác sĩ nước ngoài, cắt ghép video, hình ảnh có thiết bị máy móc hiện đại, cao cấp, "Tây hóa".

Họ hứa hẹn "chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật, trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy…" bằng công nghệ cao, không đau, không cần uống thuốc… để lừa dối, tạo niềm tin với người nhẹ dạ cả tin.

Võ Văn Đức khám chữa bệnh trái phép ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhóm này còn viết bài, chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ để tiếp cận được nhiều khách hàng. Người dân khi tiếp cận những quảng cáo này được nhân viên dẫn dụ đến cơ sở. Tại đây, theo kịch bản soạn sẵn, khách hàng trải qua nhiều vòng tư vấn, được vẽ ra các gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, một số khách hàng không đủ tiền vẫn bị các đối tượng "thao túng tâm lý", ép buộc vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại, thậm chí, đến tận nhà để thu tiền trực tiếp, dẫn đến cảnh "tiền mất, tật mang".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong thời gian từ tháng 2.2025 đến tháng 7.2025, cơ sở này đã lừa đảo rất nhiều người bệnh, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc các bệnh mãn tính như xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout, có vấn đề nhạy cảm về nam khoa; nhiều người ở các vùng quê từ các địa phương khác.

Cảnh báo cho cộng đồng

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các bị hại nhanh chóng trình báo để phối hợp xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại AC International ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe trá hình hoạt động ngoài phạm vi được cấp phép. Không ít người dân vì nhẹ dạ, cả tin vào những quảng cáo "thần kỳ" trên mạng xã hội mà trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, "tiền mất tật mang".

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ lựa chọn khám chữa bệnh tại những cơ sở được ngành y tế cấp phép, tuyệt đối không tin theo những lời quảng cáo thổi phồng trên mạng. Đồng thời, các hộ kinh doanh, cơ sở y tế trong lĩnh vực thẩm mỹ - làm đẹp phải nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật; mọi hành vi vượt quá phạm vi được cấp phép đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM thông báo những khách hàng là bị hại của cơ sở AC International cần đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, quận 3 cũ, TP.HCM; SĐT: 0693188504) để trình báo và phối hợp giải quyết.