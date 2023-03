Phóng tên lửa in 3D đầu tiên trên thế giới

Relativity Space cho biết tên lửa đã thuận lợi vượt qua tầng phân tách đầu tiên sau khi được phóng từ Trạm không quân mũi Canaveral ở bang Florida (Mỹ). Tuy nhiên, sau đó tên lửa gặp sự cố bất thường và không thể phân tách ở tầng thứ hai hướng vào quỹ đạo thấp của trái đất như kế hoạch, khiến nó lao xuống Đại Tây Dương.



Vụ phóng tên lửa Terran 1 Relativity Space

Dù không đạt được kết quả như mong đợi, vụ phóng cũng chứng minh Terran 1, với 85% thành phần được in 3D, có thể chịu được sự khắc nghiệt của quá trình phóng lên. Đây là vật thể in 3D lớn nhất từ trước đến nay và được tạo ra bằng máy in kim loại 3D lớn nhất thế giới, theo Relativity Space. Mục tiêu của công ty này là sản xuất một tên lửa được in 3D tới 95%.