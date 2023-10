Phong tỏa tài sản hàng chục tỉ đồng vợ chồng cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ngày 19.10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đến thời điểm này đã phong tỏa nhiều tài sản trị giá hàng chục tỉ đồng của vợ chồng ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, để khắc phục sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, TP.Nha Trang.

Khu đất thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate HIỀN LƯƠNG

Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và 1 cựu giám đốc sở vì làm thất thoát gần 138 tỉ đồng. Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch tỉnh và Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa, cùng bị đề nghị truy tố tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" khi thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate.

Tháng 5.2023, nhằm phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã kê biên đối với 2 cơ sở nhà, đất tại số 5A đường Ngô Thời Nhiệm và 96 đường Trịnh Phong (TP.Nha Trang), tổng diện tích 453 m2, do ông Nguyễn Chiến Thắng cùng vợ đứng tên. Tiếp đến, công an còn phong tỏa đối với tổng số tiền hơn 33 tỉ đồng ở nhiều tài khoản cùng đứng tên vợ ông Nguyễn Chiến Thắng tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Khánh Hòa. Ngoài tiền mặt, công an cũng phong tỏa gần 6.900 euro và hơn 300.000 USD. Đây là số tiền vợ ông Thắng gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương VN trước đó.