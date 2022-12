Phong trào Thanh niên tình nguyện đóng góp rất lớn cho phát triển đất nước

Theo đánh giá của T.Ư Đoàn, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo thanh niên và nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn so với mục tiêu đề ra, thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn nước ta.

Thông qua hoạt động tình nguyện, Đoàn thanh niên đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó cho thấy sự trưởng thành của Đoàn và khẳng định phong trào Thanh niên tình nguyện là môi trường thực sự có ý nghĩa để thanh niên có thể trải nghiệm, học hỏi, tìm kiếm cơ hội cống hiến và khẳng định giá trị của bản thân. Lê Quốc Phong, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (hiện là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp)

Các cấp bộ Đoàn tập trung tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; đời sống văn hóa ở nông thôn, bài trừ các hủ tục; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng và sửa chữa các nhà văn hóa, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, sửa chữa và làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ trong hoạt động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ thanh niên tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được triển khai với nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa. Các đội hình tình nguyện chuyên nhằm phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa bàn đô thị được nhân rộng.

Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai sâu rộng, hiệu quả, từng bước góp phần thay đổi thái độ, hành vi, thói quen sống thân thiện với môi trường của đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng… Các cấp bộ Đoàn đã tập trung xây dựng, phát triển, phát huy các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả bão lũ, hạn hán, sạt lở bãi sông, bãi biển, triều cường, xâm nhập mặn đối với vùng ven biển, đồng bằng sông Cửu Long, sông Hồng và duyên hải miền Trung.





Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các cấp bộ Đoàn tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. Toàn Đoàn tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được tổ chức Đoàn thực hiện hiệu quả với các chương trình, hoạt động đa dạng, phong phú gắn với nhu cầu của đời sống xã hội. Vai trò của Đoàn các cấp được khẳng định rõ nét trong việc tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế, dễ bị tổn thương.

Các chương trình tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai sâu rộng. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu triệu và phát huy thanh niên, nêu cao tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng”, tham gia hiệu quả vào quá trình phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do đại dịch.

Các chương trình, chiến dịch Thanh niên tình nguyện được thực hiện hiệu quả, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Hoạt động tình nguyện quốc tế với các nước láng giềng được mở rộng. Trung tâm thông tin nguồn lực Việt Nam hoạt động hiệu quả. Công tác kết nối, dẫn dắt, định hướng, hỗ trợ các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện được quan tâm triển khai, mang lại hiệu quả rõ nét. Tổ chức Đoàn cũng đã tích cực tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên tình nguyện.