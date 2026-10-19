Phụ nữ Cần Thơ chất vấn về ‘điểm nghẽn’ xử lý rác

Ngày 19.10, trong khuôn khổ chương trình họp mặt ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có buổi đối thoại với các cán bộ, hội viên, phụ nữ - năm 2026.

Tham dự buổi đối thoại có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ; bà Mã Thị Tươi, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Với chủ đề "Lắng nghe phụ nữ nói", chương trình đã nhận nhiều nội dung trao đổi của các đại biểu xoay quanh vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống như khởi nghiệp, nhà ở xã hội, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, lao động, việc làm, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP...

Đáng chú ý, một nữ đại biểu của xã Châu Thành đã bày tỏ nỗi trăn trở khi thành phố Cần Thơ vẫn còn chưa xanh, sạch như kỳ vọng và hỏi lãnh đạo sẽ làm gì để giải quyết dứt "điểm nghẽn" trong việc tập kết rác tự phát hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường thành phố Cần Thơ, thông tin về tình hình xử rác thải sinh hoạt trên địa bàn ẢNH: THANH DUY

Trả lời câu hỏi trên, bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường thành phố Cần Thơ, cho biết sau sáp nhập, việc xử lý chất thải rắn đang là vấn đề rất khó khăn. Một trong những nguyên nhân là trước đây các dữ liệu nằm ở cấp quận, huyện, nay chuyển về các xã, phường nên việc tổng hợp và đề xuất các giải pháp cần thêm thời gian.

Theo bà Nhi, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 1.200 - 1.700 tấn rác sinh hoạt, chưa kể các loại rác khác. Với chất thải công nghiệp hay rác nguy hại thì đã có quy định hẳn hoi. Đó là tất cả các cơ sở đi vào hoạt động phải thực hiện theo luật, có đánh giá tác động, có thủ tục cam kết nên đã đi vào nề nếp. Còn rác sinh hoạt là một vấn đề liên quan tới người dân, ảnh hưởng và tác động rất lớn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết tỷ lệ thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn đạt 96,76% . Phần rác còn lại do ở vùng nông thôn hoặc vướng về hạ tầng, các phương tiện thu gom không đến được. Phần còn tồn đọng sẽ được Cần Thơ xử lý bằng cách đưa vào hơn 40 bãi rác lộ thiên, ủ phân hữu cơ, đưa vào 2 nhà máy xử lý chất thải rắn có thu hồi năng lượng hoặc 1 nhà máy để đốt không thu hồi năng lượng.

Theo bà Nhi, việc tập kết rác cũng đang gặp trở ngại không kém với đa số là điểm tập kết tạm. Sở đã khảo sát, điều tra và có báo cáo cáo UBND thành phố Cần Thơ về hướng xử lý; đồng thời có nhiều văn bản gửi cho các xã, phường để đưa vào quy hoạch điểm tập kết đúng chuẩn.

Tại Cần Thơ, phát triển kinh tế - xã hội luôn chú trọng gắn với bảo vệ môi trường và kinh tế xanh. Trên tinh thần đó, Sở Nông nghiệp - Môi trường tích cực tuyên truyền, cố gắng điều tiết các điểm thu gom để tránh ùn ứ. Đặc biệt, thời gian qua, sở rất chú trọng đến việc lắp đặt các camera kết hợp với an ninh để quản lý việc xử lý rác chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, theo bà Nhi, qua tổng hợp tới sáng nay (19.10), mới chỉ có 23/103 xã, phường đăng ký trên 800 điểm lắp camera, là con số khiêm tốn so với kỳ vọng. "Rất mong qua hội nghị, các xã phường còn lại sẽ quan tâm đến công tác này để góp phần vào việc bảo vệ môi trường chung của thành phố", Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường thành phố Cần Thơ nói.